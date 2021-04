Pröpper mikt op play-offs met Heracles: "Wil nog wel wat duels in dit shirt spelen"

Dat de bonuspunten er tegen PSV niet zouden komen werd al vroeg duidelijk. "Dit zijn niet de wedstrijden waarvan je van tevoren zegt: hier móéten we drie punten halen. We kwamen niet goed voor de dag en dan verlies je met 3-0", zegt Pröpper na afloop.

Lastig

Heracles kwam al in de negende minuut op achterstand door een goal van Malen. "Ook daarvoor merkten we al dat we het lastig hadden. We speelden in een andere formatie (5-3-2, red.) om die lopende mensen van PSV tegen te houden. Daar hadden we echter veel moeite mee. En dan weet je dat het heel moeilijk kan worden tegen PSV", vervolgt de captain.

Komende duels

De Almeloërs moeten het doen in de komende wedstrijden. Achtereenvolgens treft Heracles Willem II, FC Emmen, VVV-Venlo en FC Twente. Plek acht is het doel. "De aankomende wedstrijden zijn echt van groot belang. Want ik wil toch echt nog acht wedstrijden voetballen. Je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan en dat willen wij uiteraard ook. Ik wil nog wel wat wedstrijden in dit shirt blijven spelen", aldus Pröpper.