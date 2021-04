Van de Randstad naar Holten: Karin is op huizenjacht

De krapte op de woningmarkt is enorm, ervaart ook Karin. Zij heeft een budget van 650.000 euro om een huis in Holten of omstreken te vinden. Ondanks dat ze al een halfjaar intensief op zoek is, woont ze nog steeds in Schiedam. "Ik heb een advertentie geplaatst in een lokaal blad in Holten en heb nauw contact met makelaars uit deze regio", vertelt ze. En aan dat lijstje wordt nu ook flyeren bij potentiële woningen toegevoegd. In de hoop dat iemand zijn stulpje aan Karin wil verkopen.

Plattelandskriebels

Ze woont in de Randstad, maar komt daar van origine niet vandaan. "Ik kom van oorsprong uit Oost-Groningen. De laatste tijd kriebelt het wel om weer naar het platteland te trekken." Daarom besloot Karin een eerste stap te zetten: een baan in de Oost-Nederland zoeken. En die heeft ze inmiddels bij een woningstichting in Twello gevonden, nu dat huis nog.

"Ik vind zelf dat ik een royaal budget heb. Ik zou zeggen dat het voldoende is, want ik zie woningen te koop staan voor dat budget." Toch is Karin er nog niet in geslaagd om het zo gewenste huis in Holten te bemachtigen. Mede door het overbieden van anderen en de snelheid waarmee de woningen verkocht worden.

Met haar budget kan Karin makkelijk een twee-onder-eenkapper of tussenwoning in Holten kopen. "Maar in die vijver wil ik niet vissen, die zijn voor andere mensen. Ik zet in op een vrijstaande woning, in een rustige omgeving met een royale tuin."

Ik heb nu eenmaal de stap gezet en zet ook door Karin

Voorkeur

Het hoeft niet per se Holten te zijn, dorpen in de buurt, zoals Markelo, kunnen ook op goedkeuring van de Schiedamse rekenen. Toch heeft ze een duidelijke voorkeur. "Holten spreekt me aan omdat het ten opzichte van mijn werk gunstig ligt, er zijn goede scholen, er is een groene omgeving en het heeft het dorpse karakter", motiveert Karin haar wens.

De wereldwijde corona-uitbraak heeft voor veel mensen hun leven veranderd. Ook voor Karin, want dat heeft haar het laatste zetje gegeven om die stap naar het Overijsselse platteland te maken. "Ik heb nu eenmaal de stap gezet en zet nu ook door. Uiteindelijk komt er gewoon wat, zo werk het gewoon", zegt Karin vastberaden.

Kunt u Karin helpen aan een huis? Mail dan naar huisinholten@outlook.com