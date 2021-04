Weer Twentse winnaar Miljoenenjacht: Maarten uit Enschede wint 550.000 euro

Weer wint een Tukker een flink bedrag bij het tv-programma Miljoenenjacht van SBS6. Maarten uit Enschede had in zijn koffer een bedrag van 5 miljoen euro, maar ging uiteindelijk met 550.000 euro naar huis. Vorige week won John uit Haaksbergen een bedrag van 347.000 euro.

Maarten koos koffer 12 als zijn koffer. De reden? "Mijn vrouw is op 12-12 jarig, we zijn op 12 september getrouwd. Toen we het er de vorige aflevering over hadden zei mijn vrouw: koffer 12."

De eerste koffers die hij open maakte waren 10.000 euro, 100.000 euro, 5 euro, tweeënhalf miljoen euro, 500.000 euro, 1000 euro en 300.000 euro waard. De bank bood hem vervolgens een bedrag van 50.000 euro, maar daarmee ging Maarten niet akkoord.

Niet stoppen

Daarna speelde hij bedragen van 10, twee miljoen, 200.000, vijftig cent en 5.000 euro weg. De bank bood vervolgens een bedrag van 84.000 euro voor koffer 12. Maarten speelde opnieuw door, opende alleen maar lagere bedragen en kreeg als nieuwe deal 199.000 euro. Maar Maarten wilde nog niet stoppen.

Na drie nieuwe koffers werd de deal 301.000 euro, maar met de woorden 'kiek'n wat 't wot' ging Maarten toch nog even door. De volgende koffers waren die van 100 en 20 euro, wat een bod van 550.000 euro opleverde. Dat was het bedrag waarmee Maarten uiteindelijk akkoord ging. Nadat de overgebleven koffers geopend waren, bleek hij in koffer 12 een bedrag van vijf miljoen euro te hebben.

Hypotheek en derde kind

Wat hij met het geld gaat doen? "We hebben net een huis gekocht, we zouden de hypotheeklasten kunnen verlagen. We willen nog een mooie schuur achter het huis plaatsen. En ons derde kind kan elk moment komen. Daar gaat ook nog wel wat naar toe."