Vechtzomp terug in Dalfsen en klaar voor het vaarseizoen

De Vechtzomp is weer terug in Dalfsen. De drie ervaren schippers Jan Laarman, Christiaan Weijenberg en Lammert Winkelaar hebben de Zomp weer uit zijn winterverblijf in Hasselt opgehaald.

Ook is het drijvende botenhuis weer in Dalfsen. Dat is weer in elkaar gezet en in de Vecht gelaten met hulp van diverse vrijwilligers van de Vechtzomp.

In de haven is het botenhuis vastgelegd en alles aangesloten, klaar voor een nieuw seizoen. De zomp heeft z’n onderkomen in de haven van Dalfsen weer terug. De boot is terug vanwege het vaarseizoen, dat officieel op 1 april inging. Toch mag de zomp nog geen passagiers vervoeren, dat vanwege de geldende coronamaatregelen.

Schone rivieren

Stichting Vechtzomp Dalfsen gaat ook meedoen met het landelijk project “Schone Rivieren”. De zomp vaart dan langs de oevers aan de noord- en de zuidzijde van de Vecht, ten oosten en westen van de Vechtburg, om daar plastic, vuil en huisafval dat in de oeverkanten ligt, op te ruimen. Vanaf de oeverkanten doen nog andere Dalfser groepen mee. Dit zijn onder meer 0529 Unites, Midwinterhoorn Bloasgroep Dalfsen, SV Dalfsen Handbal en Kamerkoor Salland.

Zo willen ze voorkomen dat deze plasticsoep uiteindelijk niet in de grote zeeën terechtkomt.