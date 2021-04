Duitsers in Overijssel kiezen na paasweekeinde het hazenpad door coronaregels

Zoals bijvoorbeeld op camping De Beerze Bulten, dichtbij Ommen. Normaal gesproken rond de paasdagen voor een derde gevuld met onze oosterburen. Maar nu door corona reisbewegingen worden afgeraden, hebben slechts vier in plaats van tientallen Duitse gezinnen hun kampement opgeslagen.

"Onzin en jammer"

En van die vier gezinnen, hebben vanochtend vroeg twee hun biezen reeds gepakt. Hun plekken zijn leeg. Het derde Duitse gezin is de camper aan het inpakken, ook zij kiezen eieren voor hun geld. De vader vindt de regels maar onzin, zegt hij, terwijl hij een fiets achterop zijn kampeerbusje knoopt. "We zijn hier allemaal in de buitenlucht, wat kan er nou gebeuren?"

Ook het vierde gezin vertrekt vanavond huiswaarts. "Heel jammer. We hadden hier alle ruimte, zeker toen de Nederlanders nog geen vrijaf hadden. We hadden het hele veld voor ons alleen. We hadden hier minder last van besmettingsgevaar dan thuis in Duitsland."

Het gezin laat hun caravan voorlopig op de camping staan. "Mogelijk worden de regels weer soepeler en kunnen we gauw terug."

Regels zijn regels

Ook campingeigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn vindt het jammer dat de Duitse gasten halsoverkop het terrein moeten verlaten. "Maar ja, regels zijn regels. Es ist schade", zegt hij met een glimlach.

Gelukkig voor Hagedoorn draait de camping best goed. "Veel Nederlanders gaan op vakantie in eigen land. We hebben een prima Pasen gehad en we kijken uit naar de zomervakantie."