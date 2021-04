Politie pakt Zwollenaar met vuurwapen op

Een 43-jarige man uit Zwolle is gisteren in zijn woonplaats aangehouden voor verboden wapenbezit. De man had een vuurwapen en patroonhouder bij zich.

De automobilist kwam in het vizier toen hij op de Middelweg door rood reed. Bij de staandehouding zagen de agenten een patroonhouder in de auto liggen. Toen de bestuurder werd gefouilleerd is een vuurwapen gevonden.

Daarop is de man ingesloten voor verhoor en is het wapen in beslaggenomen. De verdachte is inmiddels weer op vrije voeten, maar zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter.