Go Ahead Eagles blaast promotie-aspiraties nieuw leven in na zege op concurrent NAC Breda

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles een terechte overwinning geboekt op bezoek bij NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion werd de directe concurrent om rechtstreekse promotie met 1-0 verslagen door een doelpunt van aanvoerder Jeroen Veldmate.

Door de overwinning nadert Go Ahead Eagles de Bredase ploeg op de ranglijst. Het verschil tussen de nummer vier en vijf van de Keuken Kampioen Divisie is nu slechts één punt.

Uitstekend Go Ahead

Dat Go Ahead Eagles ondanks het teleurstellende gelijkspel tegen Roda JC nog fiducie heeft om rechtstreekse promotie af te dwingen bleek uit de beginfase. De Deventer ploeg was heer en meester in Breda en stapelde kans op kans. Al na vijftien seconden kon Martijn Berden, die zijn basisrentree maakte, Go Ahead op voorsprong schieten, maar NAC-doelman Nick Olij was attent. De doelman redde een minuut later op een inzet van dichtbij van Sam Beukema.

Kansenregen

Het was de opmaat voor een ware kansenregen in het Rat Verlegh Stadion, waar de gastheren de deur verschillende keren wagenwijd openzetten. Bradly van Hoeven stelde met een geplaatst schot Olij op de proef en met name Jacob Mulenga vergat de bezoekers op voorsprong te zetten. De Zambiaanse spits kreeg drie goede kansen, maar kreeg de bal er simpelweg niet in.

Veldmate opent score

Na een half uur was het uiteindelijk wel raak voor Go Ahead. Mulenga kopte een afgeslagen hoekschop vakkundig terug op aanvoerder Veldmate, die vervolgens van dichtbij de verdiende 0-1 binnen kon tikken. Dat was ook de ruststand in Breda, waar het in de loop van de eerste helft flink begon te sneeuwen.

Eenvoudig op de been

Na rust kwam NAC Breda beter in de wedstrijd, maar ook dat mocht geen naam hebben. Go Ahead wist betrekkelijk eenvoudig op de been te blijven en kreeg zelf de grootste mogelijkheden om de score te verdubbelen. Van Hoeven moest voor de 0-2 zorgen, maar na een pass van Mulenga wachtte de buitenspeler te lang. Ondanks de kleine marge wist Go Ahead de wedstrijd zonder kleerscheuren over de streep te trekken en daardoor pakt de ploeg van Kees van Wonderen drie belangrijke punten in de strijd om directe promotie.

NAC Breda - Go Ahead Eagles 0-1

0-1 Veldmate (30)

Arbiter: Kooij

Geel: Jansen, Haye, Hendriks, Malone

NAC Breda: Olij; Maatsen (De Rooij/67), Malone, Adiléhou, Maria (Azarkan/67); El Allouchi, Florini, Jansen; Haye (Venema/85), Bilate, Jansen (Van Hooijdonk/46).

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Botos (Idzes/87), Brouwers; Berden (Eyibil/67), Mulenga (Hendriks/67), Van Hoeven (Eersteling/87).