Volleybalsters Apollo 8 schrijven historie met eerste bekertitel

Na de verloren finale van 2019, toen Sliedrecht Sport de ploeg uit Borne van bekerwinst afhield, zinde Apollo op revanche. Dat er een nieuwe bekerwinnaar zou komen stond vooraf al vast, want ook tegenstander VCN wist nog nooit de nationale beker te veroveren. De ploeg uit Capelle aan den IJssel verloor vorig jaar de bekerfinale en ook toen was Sliedrecht Sport de boosdoener.

Vier sets

In de eerste set moest Apollo er flink aan trekken om de set naar zich toe te trekken. Dat lukte uiteindelijk na een spannend slot, 25-27. In de tweede set was het verschil tussen beide ploegen groter (25-13) en daardoor breidde Apollo de marge comfortabel uit naar 2-0 in sets. In het derde bedrijf kwam VCN ijzersterk terug (16-25) en bracht de spanning zodoende helemaal terug. Toch was het Apollo dat in de vierde set bij de les was en met een 19-25 setwinst voor het eerst in de clubgeschiedenis de nationale beker wint.