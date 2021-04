Tanktoeristen slaan nog even toe: lange rijen bij Duitse tankstations

Lange files om goedkoop brandstof te tanken. In de wachtrijen zijn voornamelijk gele kentekenplaten te zien, zogenaamde tanktoeristen uit Nederland. Want benzine is bij de oosterburen zo'n twintig cent goedkoper dan in Nederland.

Reden voor de drukte is dat Duitsland gisteren bekendmaakte alleen nog maar mensen met een negatieve coronatestuitslag het land in te laten. Die maatregel gaat vanaf morgen in, waardoor veel Nederlandse tanktoeristen vandaag nog even van de lage brandstofprijzen willen profiteren.