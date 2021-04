Berden verheugt met basisrentree: "Heel fijn om te starten"

"Ik denk dat we het goed hebben gedaan vandaag en was het heel fijn om weer vanaf het begin te starten", glunderde Berden na afloop. "We begonnen goed aan de wedstrijd, met veel agressie en we hadden gelijk de druk erop. We kwamen vaak in de zestien en dat was de manier waarop we moesten beginnen.

Drie punten tellen

Go Ahead reeg de kansen aaneen in de openingsfase en vergat zichzelf meerdere malen te belonen. Toch is het de overwinning wat telt voor Berden. "Je zou kunnen zeggen dat het een wonder is dat het slechts 0-1 staat halverwege, maar op het einde van de dag hebben we toch gewoon de drie punten dus dan maakt niet uit hoeveel je erin schiet.

Niets te verliezen

Go Ahead heeft na de zege nog maar een punt achterstand op NAC Breda en doet nog steeds mee in de strijd om plek twee, dat aan het eind rechtstreekse promotie betekent. "We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en de volgende is De Graafschap. Daar gaan we ons weer goed op voorbereiden en wie weet als we daar weer een goed resultaat neerzetten. We hebben niets te verliezen in ieder geval", aldus Berden.