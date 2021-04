Coach Thijs Oosting in nopjes met eerste hoofdprijs Apollo 8: "Hartstikke gaaf"

De volleybalsters van Apollo 8 grepen zondagmiddag de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis. In de bekerfinale werd VCN na vier sets verslagen (3-1) en daardoor mag de ploeg uit Borne zich voor het eerst bekerwinnaar noemen. Coach Thijs Oosting roemde na afloop met name de succesformule van Apollo 8, dat een lange weg heeft moeten bewandelen.

"Ik ben het meest blij met het feit dat we de eerste titel pakken met deze club. Dat is hartstikke gaaf. Vijftien jaar geleden speelden we op het zevende niveau van Nederland. We hebben elke keer stapje voor stapje gebouwd als club. Met dit als één van de einddoelen en het is hartstikke gaaf dat het lukt."

"Nu naar doel twee"

Apollo 8, dat vanaf aankomende zaterdag de degens kruist met Sliedrecht Sport in de finale om de landstitel, moest alle zeilen bijzetten om VCN van zich af te schudden. "Het was heel close en het ging niet echt gemakkelijk. We gaan met een fijn gevoel naar de tweestrijd tegen Sliedrecht en we weten zeker dat we in ieder geval één prijs hebben. We gaan Europees volleybal spelen. Nu gaan we naar doel twee en dat is de grootste prijs."

Finale om titel

Aankomende zaterdag begint de strijd om de landstitel tussen Apollo 8 en Sliedrecht Sport. De eerste wedstrijd in de best-of-vijf vangt aankomende zaterdag om 15.00 uur aan in Sliedrecht.