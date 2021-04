Daken kleuren wit in delen van Overijssel

Nee, zo'n dik pak als in februari komt niet snel weer voor en zeker niet deze tijd van het jaar. Maar toch ligt er sneeuw terwijl het Pasen is. Het KNMI houdt nog steeds code geel aan. Dat betekent in dit geval dat het nog enige tijd glad kan zijn. Wie toestemming heeft om na het ingaan van de avondklok de weg op te gaan, is dus gewaarschuwd.

Platte daken, maar ook auto's zijn bedekt met sneeuw, en dat met Pasen. (Foto: Rick Olde Nordkamp)

Het is in ieder geval een bijzonder plaatje, zo in april. Witte daken waar de meeste mensen na de sneeuw- en schaatspret in februari waarschijnlijk meer toe zijn aan de lente. Die lijkt trouwens nog wel even op zich te laten wachten. Vanaf de Noordpool wordt koude lucht aangevoerd waardoor het ook de komende dagen guur blijft.