Brandbrief naar gemeenteraad om verhuizing kinderen van Bornse basisschool te voorkomen

Ouders van leerlingen van basisschool De Vonder in Borne hebben een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad over een plan van schoolbestuur Brigantijn om een deel van de kinderen op die school tijdelijk te verhuizen naar een ander schoolgebouw in Borne. De Vonder kampt met ruimtegebrek door de snelle groei van de nieuwbouwwijk Bornsche Maten

Het schoolbestuur heeft nu voorgesteld de leerlingen van groep 5 van De Vonder met ingang van volgend schooljaar te verhuizen naar basisschool de Wensinkhof.

Zeer onwenselijk

"Dit is iets wat vanuit onderwijskundig perspectief zeer onwenselijk en schadelijk is voor het gevoel van veiligheid, saamhorigheid en algemeen welbevinden van de kinderen", schrijven de ouders in de brandbrief aan de gemeenteraad van Borne.

Dit risico is voor ons onacceptabel Ouders van leerlingen De Vonder Borne

De ouders maken zich onder meer zorgen over de veiligheid van hun kinderen omdat zij, om op de Wensinkhof te komen, dagelijks in ieder geval twee keer de N743 moeten oversteken. De school ligt aan de andere kant van die weg.

Gevaarlijke oversteek

"Het is niet verantwoord dat kinderen in de leeftijd van acht á negen jaar, die net deelnemen aan het verkeer, blootgesteld worden aan een dergelijke gevaarlijke oversteek. Dit risico is voor ons onacceptabel."

De ouders wijzen er op dat zij bewust hebben gekozen voor een school in de wijk. Dat hun kinderen vanaf volgend schooljaar de wijk uit moeten om onderwijs te kunnen volgen, is dan ook onacceptabel. "De Wensinkhof is voor ons geen optie." Om dat standpunt kracht bij te zetten, zijn de ouders inmiddels gestart met een petitie.

Andere oplossingen

Ze vinden dat er ook andere oplossingen zijn, binnen de wijk de Bornsche Maten. Oplossingen waarnaar onvoldoende is gekeken, volgens hen. Zo wijzen ze naar de noodlocatie van de school die al in de wijk staat. "Waarom wordt die niet uitgebreid?"

De ouders zitten vol vragen. Zo willen ze graag bijgepraat worden over de status van de geplande nieuwbouw. "Wat is de planning en hoe realistisch is deze planning nu het ontwerp van de nieuw te bouwen school nog niet definitief is en de bestemmingsplanwijzigingsprocedure nog moet starten?"

Welke consequenties heeft dit voor de leerlingen? Ouders van leerlingen De Vonder Borne

De initiatiefnemers van de brandbrief vrezen dat het nog wel twee jaar kan duren voor de nieuwbouw klaar is. "Welke consequenties heeft dit concreet voor de leerlingen van de basisschool De Vonder en specifiek voor de leerlingen van de huidige groep 5?"