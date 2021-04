Enschedeërs kunnen gratis elektrische fiets een week lang uitproberen

Om de inwoners van Enschede op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met fietsen biedt Enschede Fietsstad gratis probeerweken aan voor verschillende elektrische fietsen. De e-bike en speed pedelec worden via www.enschedefietsstad.nl aangeboden in samenwerking met Twente Mobiel, speciaal voor forenzen met een werkgever in Twente. Van alle deelnemers aan eerdere probeeracties, gaat zo’n 20 procent over tot de aanschaf van een elektrische fiets.

Toename

De e-bike is de afgelopen jaren enorm populair geworden onder fietsers. Niet alleen de oudere fietser is vaker op de e-bike te zien, ook jongere generaties omarmen deze snelle en gezonde manier van verplaatsen door de stad. Zeker in het woon-werkverkeer is sprake van een toename.

Voor gezinnen met jonge kinderen is de elektrische bakfiets een uitkomst, ervaart ook de Enschedese Milou Titulaer. "De afstand naar de basisschool is net te ver om te lopen en het is voor ons onhandig om de auto te pakken. Met de elektrische bakfiets kunnen we de kinderen naar school brengen en meteen doorfietsen naar ons werk of bijvoorbeeld het winkelcentrum."