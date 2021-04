Run op 'Omtzigt-mondkapjes' uit Enschede: "Al 250 aanvragen binnen"

Van de naam Pieter Omtzigt had Taglat Dibo, eigenaar van atelier Stage53 in Enschede, tot voor kort nog nooit gehoord. "Hij belde me een tijdje terug met de vraag of ik een mondkapje voor hem wilde maken", zegt Dibo. "Toen hij in de zaak kwam, vertelde een andere klant me dat het Omtzigt was."

'Functie elders'

De atelierhouder kreeg van Omtzigt de vraag om een mondkapje te maken, waarop met de tekst 'functie: kamerlid' subtiel werd verwezen naar de uitgelekte formatiestukken. Daarin stond 'Pieter Omtzigt, functie elders'. De gevolgen zijn bekend: de uitgelekte stukken zorgden voor het abrupt aftreden van de verkenners en demissionair premier Rutte kwam zwaar onder vuur te liggen in een debat over de uitgelekte stukken.

Wij namen een kijkje in het Enschedese atelier:

Spoedklus

Voor Dibo was het maken van het 'Omtzigt-mondkapje' een spoedklus. "Hij was hier op zaterdag en vroeg of het op maandag klaar kon zijn", zegt de ondernemer. Meerdere conceptontwerpen volgden, tot het definitieve mondkapje een feit werd. Links op het mondkapje staat de tekst: 'Pieter Omtzigt, functie elders kamerlid', rechts staat het logo van de Tweede Kamer en een label met de tekst 'Made in Twente'.

Die Twentse mondkapjes zijn gewild, want Dibo heeft al honderden aanvragen binnengekregen. "Van Amsterdam tot Rotterdam en van Enschede tot België: ik heb al meer dan 250 mensen die dit mondkapje ook willen", zegt Dibo trots. "Ja, ik ben er wel heel erg blij mee."

Omtzigt met het mondkapje op: