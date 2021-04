Twentse burgemeesters niet blij met Duitse testplicht, sturen brandbrief

Een volle tank halen of een bezoek aan de supermarkt doen over de grens is sinds afgelopen dinsdag niet meer zo vanzelfsprekend. Nederland is door onze oosterburen als hoog risicogebied verklaard. Wie zich niet aan de aangescherpte regels houdt, zoals het laten zien van een negatieve coronatest, riskeert een boete die kan oplopen tot 25.000 euro.

Zorgen over grenswerkers

De Twentse burgemeesters, vertegenwoordigd in de Veiligheidsregio Twente, zijn vooral bezorgd over de grenswerkers. Zij moeten elke 72 uur een nieuwe coronatest laten zien. "Ik hoop niet dat dit te lang duurt", zegt Sander Schelberg over de aangescherpte regels in Duitsland. "Het baart mij wel zorgen. De regels zijn nu wel heel erg intensief, het is de vraag of dat nuttig is."

Schelberg zegt samen met andere grensregio's in Nederland een brandbrief te sturen aan minister Grapperhaus. "We gaan onze zorgen overbrengen aan het Rijk", vertelt Schelberg. "We pleiten ervoor om de grenspendelaars vrij te stellen van de testplicht, bijvoorbeeld doordat ze een werkgeversverklaring kunnen laten zien. De betrekkingen met Duitsland liggen op Rijksniveau, dus het is nu aan minister Grapperhaus."

Schelberg over de brandbrief:

'Heel ingrijpend'

De Veiligheidsregio Twente noemt de Duitse maatregelen 'heel ingrijpend' voor zowel Nederlanders als Duitsers in het grensgebied. In Duitsland liggen de besmettingscijfers flink lager dan in Nederland. Het zogenoemde reproductiegetal, dat betekent hoeveel mensen besmet worden door één persoon, ligt in Nederland op of boven de één, bij onze oosterburen is die besmettingsfactor beduidend lager.