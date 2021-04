Ondernemer boos op Duitsland: "Ik voel mij totaal overvallen"

Het is sinds vandaag niet meer mogelijk om zonder geldige negatieve corona testresultaat naar Duitsland te reizen. Dat geldt ook voor de mensen die heen en weer pendelen over de grens om te wonen en te werken. Martin Nieuwmeijer zit als ondernemer met zijn bedrijf in Nederland en Duitsland. Hij baalt van de verrassende, nieuwe regel die in het Paasweekend bekend gemaakt werd.

"Gelukkig is vanochtend niemand van het personeel gecontroleerd, maar dat gaat de komende dagen zeker gebeuren." Nieuwmeijer is directeur van Flexxolutions met een kantoor in Oldenzaal en een productiehal in Bad Bentheim. "We zijn in Duitsland nu druk bezig met kijken hoe we tests voor ons personeel op kunnen zetten. Vanaf morgen komt de GGD testen, niet de gratis test maar betaald."

Er is nog wat onduidelijkheid of het iedere 48 of 72 uur moet. In Nedersaksen, waar zijn productiehal staat, is het officieel nu nog dat een testuitslag niet ouder dan 48 uur mag zijn, terwijl in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen een negatieve uitslag 72 uur oud mag zijn. "Dat is toch een verschil van twee of drie keer in de week testen."

Duizenden euro's

Toch is Nieuwmeijer niet van plan om illegaal de grens over te gaan steken. "Het is net als met de trein, je moet sowieso een kaartje kopen, ongeacht of je gecontroleerd wordt of niet. Maar dit gaat mij duizenden euro's kosten."