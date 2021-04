Iconisch straatkunstwerk van Banksy zweeft vandaag door de lucht naar veilinghuis Koperen Hoogte

Het werk wordt met behulp van een 75 meter hoge hijskraan over de voormalige watertoren heen gehesen en naar binnen gehaald. "We knijpen hem wel, want er hangt vanmiddag voor een vermogen aan geld in de lucht", zegt veilingmeester Richard Hessink. "Ik wil niet overdrijven, maar er zweeft vanmiddag zeker een bedrag tussen de vier en zes ton boven de Koperen Hoogte".

Hij is voornemens om de bijzondere muurschildering van Banksy, samen met een ander topstuk van de Britse kunstenaar, in de tweede week van mei te veilen. De bijzondere straatkunstwerken liggen op dit moment in nog in een opslagruimte in Staphorst, maar gaan zo meteen op transport naar de Koperen Hoogte.

Ingewikkeld transport

"The White House Rat" is de meest iconische maar ook grootste afbeelding die Banksy ooit in de openbare ruimte heeft achtergelaten. Oorspronkelijk was het kunstwerk, dat Banksy in 2004 op de muur van het vroegere café The White House in Liverpool heeft gemaakt, zo'n negen en halve meter hoog en zes meter breed.

"Maar het onderste gedeelte van de rat was geschilderd op hout, en die wand heeft de tand des tijds niet overleefd", zegt Hessink. De Zwolse veilingmeester heeft de afgelopen tijd veel moeite moeten doen om het kolossale kunstwerk in Zwolle te krijgen.

De Banksy gaat in Liverpool op transport (Foto: Hessink's veilinghuis)

"The white House Rat" is in 2008 gemaakt en pas in 2014 uit de gevel van het gelijknamige café gehaald. Toen werd duidelijk dat de houten wand eronder niet meer gered kon worden. Alleen het bovenste deel van de Rat, dat nu in de verkoop komt, bleek nog goed genoeg om te conserveren.

originele afbeelding van de rat op "The White House" pub in Liverpool (Foto: Veilinghuis Hessink's )

Restauratie

Vanaf die tijd heeft het jarenlang in een opslag ergens in Liverpool gestaan. De toenmalige eigenaar heeft het kunstwerk grondig gerestaureerd, omdat het aanvankelijk in stukken van de muur is gekomen.

Hessink heeft het voor ruim 90.000 euro gerestaureerde werk, via zijn kunst contacten in Engeland aangeboden gekregen om in Nederland te mogen veilen.

Veilingmeester Richard Hessink bij "The White House Rat" (Foto: Marielle Beumer RTV Oost)

Uitdaging

Eenvoudig was het niet om de Banksy hiernaartoe te halen. Afgezien van het slim omzeilen van immens hoge tansportkosten via een Engelse transporteur en gezeur met invoerpapieren en vertraging bij de Engelse douane, staat vandaag in Zwolle de grootste uitdaging voor de deur. Het grootse probleem is het veilig naar binnen takelen van het immense kunstwerk in de veilinghal in de Koperen Hoogte gelegen langs de A28.

Het weer en vooral de wind zijn bepalend of dat vandaag gaat lukken. "Ik heb er alle vertrouwen in" zegt Hessink."We moeten tussen de buien door zorgen dat we de muurschildering droog over de Koperen Hoogte naar de achterkant van het gebouw tillen. Daar kan het kunstwerk via de serre deuren van het terras naar binnen geschoven worden", een pittige klus die met de 75 meter hoge kraan gedaan moet worden.

"The White House Rat" klaar voor transport naar Zwolle (Foto: Veilinghuis Hessink's)

De veilingmeester zal pas weer rustig adem halen als het huzarenstukje door firma Russcher uit Staphorst is gedaan. Er zweeft immers bij benadering een half miljoen euro door de lucht.

"Geen kleinigheid, maar ik vind het voor de veiling belangrijk dat mensen het stuk kunnen bezichtigen. Ze moeten het zien en voelen en het moet goed zichtbaar zijn straks tijdens de online veiling."

Twee Topstukken van Banksy

Niet alleen de iconische rat, maar ook het tweede topstuk dat in Zwolle onder de hamer gaat en vandaag naar binnen gebracht wordt, verdiend de nodige aandacht. Het gaat om het kunstwerk Secured, die Banksy in dezelfde periode tijdens de biënnale van 2008 in Liverpool heeft gemaakt "gelukkig past dat kunstwerk wel door de voordeur van de Koperen Hoogte", zegt Hessink.

Straatkunstwerk "Secured" van Banksy (Foto: Marielle Beumer RTV OOst)

Secured was destijds een openbare aanklacht van de straatkunstenaar tegen de organisatie van de biënnale in Liverpool, die voor de beveiliging van het evenement gebruik maakte van werknemers uit het Oostblok die zwaar onderbetaald werden. Er staat op het kunstwerk te lezen; "Secured by sleepy migrant workers on minimum wage".

"Dit stuk is weliswaar minder bekend dan de beroemde witte rat, maar commercieel gezien een stuk interessanter want het kunstwerk is geschilderd op hout en ziet er nog prachtig uit.", legt de veilingmeester uit.

Weergoden

"Ik denk dat hij qua opbrengst niet veel onder doet voor "The White House Rat". Hoewel Banksy internationaal booming is, verwacht Hessink dat de twee topstukken misschien wel bij Nederlandse kunstverzamelaars terecht gaan komen. "Er hebben zich al Nederlandse kopers gemeld". Hoe dan ook, als de kolossale muurschildering vandaag ongehavend het veilinghuis binnen komt, dan zal volgens Hessink een hele interessante veiling worden in de tweede week van mei. "Als het gaat om het bieden reken ik op vuurwerk", aldus Hessink, die vandaag ongetwijfeld de nodige schietgebedjes richting weergoden zal doen.