Advocaten van verdachten ondergronds wapenarsenaal Zwolle: "Bewijs is flinterdun"

Afgelopen najaar werd onder de grond op landgoed Schellerberg in Zwolle een enorm wapenarsenaal gevonden. De wapens, waaronder machinegeweren, waren in tonnen verstopt.

Halfuurtje

Kloosterman is niet te spreken over de handelswijze van de recherche. "Dan gaat het om zo'n grote zaak, zoveel wapens, en dan verhoor je mijn cliënt maar twee keer?! En dan ook nog hooguit een halfuurtje per keer." Volgens de advocaat heeft de politie vrijwel geen bewijs in handen.

Daarnaast vindt hij het vreemd dat Zwolse medeverdachte Ö.S. (45) wel vrij rondloopt. "Tegen die man bestaat dezelfde verdenking, maar die is niet eens voor de onderzoeksrechter gebracht." De aanhouding van de Harderwijker is wel door de onderzoeksrechter getoetst. Die heeft besloten dat de verdachte vast moest blijven.

Hoe de politie precies bij de Zwollenaar en Harderwijker zijn uitgekomen, willen hun raadslieden niet zeggen. "Ik zeg 0,0 over deze zaak", zegt de raadsman van Zwollenaar Ö.S. Ook Kloosterman laat er niks over los: "Jullie zijn zelf slim genoeg."

Een deel van het wapentuig dat werd gevonden in Zwolle (Foto: Politie)

Eerdere wapenvondst

De twee zijn in 2015 beiden tot 3,5 jaar veroordeeld voor bezit van wapenarsenaal in Zwolle, zo onthulde RTV Oost afgelopen week. In een garagebox aan de Assendorperstraat werd een handvol wapens gevonden, waaronder een mitrailleur. Daarnaast werden er 2.300 kogels, geluiddempers en verschillende magazijnen gevonden. Waaronder voor een AK47-kalasjnikov.

De wapens waren toen ingetaped, op eenzelfde wijze als de wapens die begraven lagen op het Zwolse landgoed Schellerberg.

Maar er zijn meer kruisverbanden. Zo lag tussen de begraven wapens de mitrailleur waarmee Zwollenaar Henk Wolters werd doodgeschoten op oudejaarsdag 2019. Dat slachtoffer werd zelf ook in verband gebracht met wapenhandel. Zo was hij in beeld voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in 2014. Ook Zwollenaar Ö.S. gold als verdachte voor die moord en nu voor de recente wapenvondst op het landgoed.

De Gier

Naast Harderwijker H.D. en Ö.S. zit ook Zwollenaar M.B. vast met de bijnaam De Gier. Die wordt naast wapenbezit verdacht van de moord op Henk Wolters. De man werd opgepakt, nadat RTV Oost schreef dat er in de onderwereld over zijn betrokkenheid bij de zaak werd gesproken. De Gier blijft de komende maanden vast, totdat hij voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank moet verschijnen.

Overigens is ook Harderwijker H.D. verhoord als moordverdachte, maar weer op vrije voeten gesteld. Later is hij opnieuw opgepakt, dit keer voor betrokkenheid bij de wapenvondst.

Moordverdachte De Gier heeft een verleden met wapens. Zo werd hij in 2006 veroordeeld tot drie jaar voor het verbergen van negen machinegeweren. Ook was hij twee keer in beeld bij een levensdelict. Zo was hij als 11-jarige getuige in een zaak, waarbij een van z'n vriendjes een ander vriendje zou hebben doodgestoken. De jongen die toen verdachte was, werd op latere leeftijd door De Gier 'per ongeluk' door zijn hoofd geschoten, toen ze wapens aan het schoonmaken waren.

Zijn advocaat, Hans Otto den Otter, vindt net als de advocaat van de Harderwijkse verdachte dat het bewijs niet overhoudt rondom de moordverdeking. "Mijn cliënt is in ieder geval niet op de plek geweest waar Henk Wolters is doodgeschoten en kan hij dus nooit de schutter zijn geweest." De Gier zelf ontkent iedere betrokkenheid en zwijgt verder.