Wethouder over toegenomen meldingen jeugdoverlast Twenterand: "Onzin dat jeugd ontspoord zou zijn"

Om antwoord te kunnen geven op vragen van de Partij voor de Vrijheid (PVV) over jongerenoverlast in Vroomshoop vroeg de Twenterandse burgemeester Hans Broekhuizen cijfers op bij de politie. In een raadsdebat van begin vorige maand kon hij niet anders dan beamen dat het aantal klachten is toegenomen. "Er zijn veel klachten. In de politiecijfers zie ik dat het aantal meldingen overal is toegenomen. In Westerhaar net zo hard als in Vroomshoop. En dat ze ook stijgen in Vriezenveen."

Maar niet alleen in zijn gemeente wordt meer overlast door jongeren gemeld, ziet Broekhuizen. "Uit de cijfers van de politie blijkt dat het overal gaande is. Ook in bijvoorbeeld Hof van Twente, in Zwolle, in Amsterdam en Sliedrecht."

"Hinderlijke overlast"

Bij jongerenoverlast moet volgens wethouder Mark Paters vooral gedacht worden aan relatief lichte vergrijpen, zoals het afsteken van vuurwerk. "Op een plek in Vriezenveen is ook een brandje geweest. Dat soort dingen gebeuren. Het zijn gelukkig geen ernstige vergrijpen of criminele dingen, maar wel hinderlijke overlast."

Paters praat het gedrag niet goed, maar toont wel begrip. "Als je kijkt naar onze jeugd en wat daarmee gebeurt. Bijna elke structuur in de dag is weggevallen. Het onderwijs is vooral digitaal. Jongeren zitten veel thuis, de verveling slaat toe. Het beeld dat even dreigde te ontstaan alsof wij te maken hebben met compleet ontspoorde jeugd is echt onzin. We hebben goede jeugd, daar moeten we trots op zijn. We moeten ze soms ook wat dichter bij ons houden, zodat we met hen goede dingen kunnen doen. Wij moeten jongeren veel meer aanspreken in hun eigen omgeving en vragen of er wat is en hoe het met ze gaat."

Brandbrief wethouders

In totaal 150 wethouders met jeugdzaken in hun portefeuille en een aantal maatschappelijke organisaties uit heel Nederland stuurden premier Rutte en het demissionair kabinet in februari een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende coronapandemie heeft op de jeugd. Paters en nog negen andere wethouders uit Overijssel ondertekenden de brief ook. In deze brief riepen ze premier Rutte en het demissionair kabinet op om samen met hen een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren en te financieren. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft toegezegd ermee aan de slag te gaan.

Jongeren vinden dat er meer naar hen moet worden geluisterd.