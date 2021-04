Bewoners van Deventer flat waar dode werd gevonden staan voor groot raadsel

Volgens de buren was de bewoner een man van in de zestig. "Zondagavond hoorden we wel wat gestommel, het is hier nogal gehorig. Maar toen dachten we, ach, er is weer iemand met de tafel aan het schuiven." Toen een dag later, gisteren dus, de voordeur van de flatwoning werd opengebroken door de politie, dachten de buren "oh, d'r was dus wel wat aan de hand."

Onderzoek

"Ik heb politieafdelingen gezien, daar had ik nog nooit van gehoord", zegt de buurvrouw. "Het stond hier echt helemaal vol met agenten." Volgens haar is het lichaam van de overledene inmiddels uit de woning gehaald.

Officieel wordt nog onderzocht of er sprake is van een misdrijf, meldt een woordvoerder van de politie. Nadere details worden niet gegeven, maar de aanhouding van een verdachte is een aanwijzing dat er rekening wordt gehouden met een misdrijf. Gegevens over de verdachte zijn nog niet vrijgegeven.

Rondom de flatwoning is het vanmiddag inmiddels rustig. Daar werd gisteren en vandaag nog onderzoek gedaan.