Eerherstel voor eigenaren pur-huis in Vriezenveen

Na jaren strijd voeren is de rust eindelijk weergekeerd in huize Keijzer in Vriezenveen. Nadat de gemeente Twenterand om meerdere redenen op de vingers werd getikt door de rechtbank, oordeelde de rechtbank ook dat de familie 20.000 euro moeten betalen voor de kosten die gemaakt zijn om het met pur besmette bouwpuin op te ruimen. De gedachte achter dit oordeel is dat de familie in een normale situatie ook al veel geld kwijt zou zijn aan het afvoeren van bouwpuin.

De gemeente Twenterand heeft die vordering nu op eigen initiatief grotendeels ingetrokken. Twenterand heeft de familie destijds slecht behandeld en er zijn flinke fouten gemaakt. Daarom scheldt de gemeente de kosten kwijt die Keijzer op last van de rechter nog had moeten betalen. Alleen de advocaatkosten zijn nog voor rekening van de familie, de rest wordt betaald door Twenterand.

Eerherstel

Daarmee zorgt de gemeente voor compleet eerherstel van de goede naam van de familie Keijzer. Door het eerherstel kan de familie nu weer vooruit kijken. Na jarenlange ellende, veroorzaakt door een fout van een gespecialiseerd isolatiebedrijf, kan de familie verder met het bouwen van een compleet nieuwe woning.

De kwestie rond het pur-huis in Vriezenveen speelt al sinds januari 2013. In die maand startten de isolatiewerkzaamheden waarvoor de familie Keijzer een erkend gespecialiseerd bedrijf inschakelde. Er werd pur-isolatieschuim gespoten in de spouwmuren en onder de vloer. Al snel ontstonden er gezondheidsklachten bij Rick, Fredrike en de kinderen Jack en Ceriel.

De woning van de familie Keijzer vanwege pur-klachten al jaren onbewoond (Foto: RTV Oost)

Gezondheidsklachten

Het was de start van langdurige gezondheidsklachten en een slepend conflict. Het gezin loopt van ziekenhuis naar medisch specialist maar niemand komt erachter wat de oorzaak is van de gezondheidsklachten bij de ouders en hun kinderen. Pas als ze tijdens een week vakantie allemaal zienderogen opknappen en bij thuiskomst direct weer ziek worden, valt het kwartje.

Het blijkt dat de isolatiewerkzaamheden verkeerd zijn uitgevoerd. De chemische componenten in het purschuim zijn in verkeerde verhoudingen en onder te lage temperaturen aangebracht. Daardoor blijft het schuim gassen uitstoten waarvan het hele gezin vreselijk ziek is geworden.

De eigenaar van het isolatiebedrijf erkent direct dat het werk verkeerd is gegaan. Omdat het huis onder invloed van die gassen is gaan uitzetten, wordt het ook gevaarlijk om er te blijven wonen. Spouwmuren zetten uit en ook het dak begint te werken. Toch keert de verzekering van het isolatiebedrijf vrijwel geen cent uit. In de kleine lettertjes van de verzekeringsovereenkomst staat waarom de maatschappij dat niet hoeft te doen.

Kleine lettertjes in verzekeringscontract

Ondanks herhaalde verzoeken van het isolatiebedrijf, dat enorm met de kwestie in zijn maag zit, veranderd er niets. Ook niet als Alberto Stegemann zich ermee bemoeit en met draaiende camera de verzekeringsmaatschappij onder druk zet.

Het gezin ontvlucht het huis en trekt in bij de ouders van Rick. Op dit punt begint ook het jarenlange juridische gesteggel.

Rick en Fredrike raken onderhand radeloos, ze weten niet hoe ze uit deze ellende moeten raken. Contacten met de provincie Overijssel als subsidiegever en ook met de gemeente Twenterand leveren niets op. Het gezin lijkt zelf verantwoordelijk te worden gehouden voor de ellende waarin ze buiten hun schuld om terecht zijn gekomen.

Uiteindelijk start de broer van Rick Keijzer een crowdfundingsactie om de bouw van een compleet nieuwe woning mogelijk te maken. Als een groep vrienden besluit te helpen bij het afbreken van de oude woning, wordt de één na de ander ziek. Het blijkt dat het purschuim nog steeds chemische dampen ademt.

Het voormalige pur-huis aan de Hoffmansweg in Vriezenveen (Foto: RTV Oost)

Berg bouwpuin ademt chemische gassen

In juli 2018 belt Rick Keijzer verschillende bedrijven om het bouwpuin te laten afvoeren maar de ene na de andere afvalverwerker laat het afweten. De berg bouwpuin ademt nog steeds gassen en dat is volgens de afvalverwerkers nog steeds goed te ruiken.

Als RTV Oost publiceert over de onrust die is ontstaan onder inwoners van Vriezenveen, dan trekt de gemeente aan de bel. Twenterand geeft de familie op vrijdagmiddag rond drie uur het bevel om het puin uiterlijk maandag op eigen kosten af te laten voeren. Maar in het weekend lukt het de familie opnieuw niet om een afvalverwerker te vinden.

Gemeente Twenterand eist dat maandag afval pur-woning Vriezenveen verwijderd is (Foto: RTV Oost)

Juridisch gesteggel

Dan schakelt de gemeente een bedrijf in en laat het puin professioneel opruimen. De rekening van 61.000 euro is voor de familie Keijzer. Die gaat echter niet akkoord met de enorme vordering en start een juridische procedure. Uiteindelijk oordeelt de rechtbank in maart 2021 dat de gemeente de kwestie beter had kunnen behandelen. Het gezin wordt opgedragen 20.000 euro te betalen voor het ruimen van het puin en voor de juridische kosten.

Nu de gemeente ook de kosten van de ruiming voor de familie kwijt scheldt, is de 'pur-huis affaire' in Vriezenveen alsnog tot een einde gekomen. De hele kwestie heeft acht jaar lang het levensgeluk van het gezin belemmert.

Rick en Fredrike zijn op het oude en lege erf inmiddels begonnen aan de bouw van een nieuwe woning. Zowel de ouders als de kinderen hebben geen gezondheidsklachten meer en kijken uit naar een onbezorgde toekomst.