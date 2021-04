Gemeente Zwartewaterland gaat met sociale kaart eenzaamheid te lijf

De gemeente Zwartewaterland heeft vandaag een digitale sociale kaart gelanceerd. Dit is een website waarop inwoners allerlei informatie kunnen vinden over organisaties en activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van hulp of sport. Wethouder Gerrit Knol noemt toenemende eenzaamheid als belangrijkste reden voor het opzetten van de website.

In navolging van de gemeente Zwolle heeft nu ook Zwartewaterland een sociale kaart. Op de website samenzwartewaterland.nl krijgen inwoners een handig overzicht van het aanbod per kern. Sociaal-domein wethouder Gerrit Knol is enthousiast. ''Zo kan iedereen zien wat er te doen is. Je kunt er informatie vinden over cultuur, sport en bewegen, maar ook over hulp en inkomensregelingen.''

Door inwoners, voor inwoners

Knol en zijn collega Maarten Slingerland waren aan het einde van de middag aanwezig bij de online bijeenkomst om de website te lanceren. Daarnaast keken verschillende inwoners en organisaties mee die hebben geholpen bij de invulling van de sociale kaart. Benadrukt werd dat het initiatief is ontstaan door en voor inwoners.

''Het komt voort uit leefbaarheidsplannen die de gemeente en bewoners eerder hebben gemaakt'', vertelt Knol. ''Inwoners hadden behoefte aan een overzicht van wat er in hun gebied te beleven is. De sociale kaart brengt de vraag van inwoners en bijzondere doelgroepen samen met het aanbod van hulp en activiteiten. Via de website hopen we ontmoeting en verbinding te stimuleren.''

De gemeente en maatschappelijke organisaties hebben de kaart samen gemaakt. Jeugdzorgwethouder Maarten Slingerland vult aan: ''Die samenwerking stopt niet bij het lanceren van de website, want we moeten het actueel houden. Een redacteur vult het continu aan met de nieuwste informatie.''

Eenzaamheid onder alle leeftijden

Belangrijkste argument om een sociale kaart te ontwikkelen, is volgens Knol de toenemende eenzaamheid. ''Dat zie je ook in Zwartewaterland. Niet alleen onder ouderen; jongeren kunnen zich net zo goed eenzaam voelen. Het is een onderwerp waarover we al langer praten en nu met corona speelt het nog meer.''

De website kan helpen in de strijd tegen eenzaamheid. ''Er gebeurt al veel in de gemeente, dat is het probleem niet. De activiteiten en hulp zijn echter versnipperd. Niet altijd te vinden. Nu is alles in kaart gebracht. Ik verwacht en hoop dat er veel gebruik van gaat worden gemaakt.'' Het is bovendien gewoon praktisch, aldus de wethouder. ''Ben je nieuw en op zoek naar een school voor je kinderen, dan vind je hier alles op een rij."

Meldpunt

Opvallend is een meldpunt dat op samenzwartewaterland.nl staat. De gemeente roep iedereen op om alert te zijn. Slingerland: ''Maak je je zorgen over iemand? Meld dit dan! Huisartsen, kerken, buren, supermarkten, bakkers, slagers. We zorgen samen dat we naar elkaar omzien.''