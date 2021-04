Raadslid Tubbergen: "Er ligt een zwijgplicht op het zonneparken- en windmolenbeleid"

In Noordoost Twente hebben de vier gemeentes Losser, Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal besloten om gezamenlijk één doel te stellen als het gaat om hoeveel energie er opgewekt moet gaan worden voor 2030. Dit plan moet in mei klaar zijn, om vervolgens in juli samen met alle gemeentes in Twente één plan in te leveren bij het Rijk.

Burger

Eigenlijk schaamt Reinerink zich vooral voor de gang van zaken. Als vertegenwoordiger van het volk vindt ze dat er openheid gegeven had moeten worden. "De gebieden zijn aangewezen en daar zijn wij als raadsleden in meegenomen. Maar we kregen een soort embargo opgelegd en ik vond het niet aan mij om het te vertellen. Had ik maar op Facebook gezet welke gebieden er aangewezen waren."

Participatie

Thijs Oude Steenhof, ook raadslid van Tubbergen is het met haar eens dat de burger veel eerder en beter bij de plannen betrokken had moeten worden. "Ik ben niet tegen de komst van windmolens. Ik zie er ook de voordelen wel van, want je kunt als gemeente geld dat het opbrengt weer in de gemeenschap steken. Maar dan wel samen met de burger."

Concept

Jaimi van Essen, wethouder van de gemeente Losser en één van de kartrekkers van de RES-plannen in Noord Oost Twente, vindt dat de burger wel mee genomen wordt. "Wij zijn nog maar met de eerste stappen bezig en we moeten van het Rijk een plan indienen hoeveel energie we gaan opwekken met zonneparken en windmolens. Niemand zegt dat we het voor de lol doen, niemand zegt dat het mooi is, maar het moet ergens landen."

Van Essen belooft naar de gemeenteraden toe te gaan. "Het windbeleid dat er ligt, is nog maar een concept. We staan letterlijk aan het begin van een proces dat in 2030 klaar moet zijn. Waar de windmolens en zonneparken komen, staat nog niet vast. Daar kunnen we nog mee schuiven."

Grondeigenaren

Maar volgens de achterban van Reinerink zijn bewoners al benaderd door Prowind met de vraag of ze een windmolen op hun grond willen. Zo wordt de grondeigenaar alvast geïnformeerd hoeveel hij er aan kan verdienen. "Prowind staat dan op de stoep en zegt 'u woont in een gebied waar windmolens komen' en dan weet de bewoner dat zelf nog niet eens. Dat kan er bij mij echt niet in!"

RES

"Welke burger weet wat RES betekent? Dat is toch totaal niet duidelijk? Hadden wij burgers eerder en duidelijker geïnformeerd, dan was er vast veel meer tegenstand tegen windmolens gekomen dan nu het geval is", besluit Reinerink. Wethouder Van Essen belooft dat er ruimte is en blijft voor burgers om te reageren. "Zowel voor- als tegenstanders moeten een platform hebben."