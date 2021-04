Injectieput NAM permanent afgesloten, nog steeds zorgen bij omwonenden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de gescheurde en onbetrouwbare injectieput ROW-2 in Rossum afgelopen weekeinde succesvol en veilig afgesloten. Dat meldt de NAM op haar eigen website. In de komende weken wordt de boortoren afgebouwd en het omliggende terrein schoongemaakt. Dan herinnert (bovengronds) niets meer aan de, volgens omwonenden, zorgelijke situatie waarmee de NAM te maken heeft.

'Nooit eerder gezien'

De ontdekking van een scheur in de buis waarmee chemisch verontreinigd afvalwater uit de oliewinning in de diepe bodem van Twente wordt geïnjecteerd, leidde tot flinke ophef. Volgens de projectleider van de NAM is breukvorming in de injectieput van een dergelijke omvang nooit eerder voorgekomen. De techneuten van het oliebedrijf stonden in eerste instantie dan ook voor een raadsel.

Inmiddels is de meest waarschijnlijke oorzaak achterhaald en heeft de NAM maatregelen getroffen om te voorkomen dat de breuk zou leiden tot lekkage of andere schade. Het controlerend overheidsorgaan Staatstoezicht op de Mijnen beoordeelt dat NAM-onderzoek nu op juistheid. De beoordeling van dat onderzoek wordt verwacht over enkele maanden.

Boortoren aan de Tramweg in Rossum (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

100 meter lange afdichtplug van cement

De NAM heeft zelf intussen de injectieput aangepakt. Om te voorkomen dat er meer schade zou optreden in de diepe bodem en om te voorkomen dat de injectieput helemaal niet meer toegankelijk is, heeft het bedrijf de put gedicht. De oude buizen in de put zijn weg gefreesd en op die plaats is over een diepte van 100 meter een cementen afsluiting aangebracht.

Dat moet volgens de NAM genoeg zijn om lekkage van gassen of water naar de oppervlakte te voorkomen. In de komende weken wordt de boortoren afgebouwd en het terrein opgeruimd. Naar verwachting is begin mei de rust weer teruggekeerd aan de Tramweg in Rossum.

'Onrust en zorgen'

Maar omwonenden zijn daar niet van overtuigd. In een stevige brief aan de gemeente Dinkelland, schrijven 65 omwonenden dat er nog steeds zorgen zijn over de afvalwaterinjectie.

Fragment uit de brief van omwonenden injectie locatie aan de gemeente Dinkelland (Foto: RTV Oost)

De omwonenden zeggen onrust te ervaren over de veiligheid voor mens, dier en milieu. Omdat er volgens hen nog steeds geen duidelijkheid is over de oorzaak van de buisbreuk, maken zij zich grote zorgen over de staat van de andere injectieputten. In de gemeente Dinkelland zijn drie injectieputten nog steeds actief. Daarbij hebben de omwonenden nog steeds zorgen over de risico's die in de toekomst mogelijk kunnen ontstaan door de permanente afsluiting van injectieput ROW-2.

Ze schrijven: "Alle calamiteiten vanaf het haar 2011 waarin werd begonnen met de injectie (van afvalwater -red.) wijzen er op dat injecteren van afvalwater niet op een honderd procent veilige wijze kan plaatsvinden."

'Afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente stop zetten!'

Daarom roepen de omwonenden de gemeente op om alles in het werk te stellen om de injecties in Noordoost-Twente in zijn geheel stop te laten zetten. Eventueel zouden de injecties pas weer doorgang kunnen vinden, als het bewijs is geleverd dat er geen enkel risico meer bestaat. De brief is ondertekend door 65 mensen die wonen in de directe omgeving van de injectielocatie aan de Tramweg in Rossum.

"En dat bewijs kan ons inziens niemand leveren!"

Ook in de politiek zijn zorgen over de injectie van afvalwater en de gebroken putbuis in Rossum. Eerder al verzocht de gemeente Dinkelland in een brief aan de minister van Economische Zaken om het stopzetten van de injectie van afvalwater. Ook in Provinciale Staten wordt de kwestie met argusogen gevolgd. Robert Jansen van GroenLinks: "U schatte het risico in Rossum voorheen in als low-risk, lijkt me dat die inschatting inmiddels verleden tijd is."