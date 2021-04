Bewoners mogen appartement in Deventer weer in na groot politieonderzoek

De flatwoning aan de Lebuinuslaan in Deventer waar afgelopen paasweekend onderzoek werd gedaan door de politie, is weer vrijgegeven. Het appartement werd uitgebreid onderzocht in verband met de vermissing van een 29-jarige man uit Apeldoorn. Of er iets is gevonden, is niet bekend.

Het onderzoek in de woning werd gisteren afgerond, de bewoner of bewoners kunnen sinds vandaag weer hun huis in. Of in de woning sporen zijn gevonden, wil de politie niet zeggen.

Vermist

De Apeldoorner wordt sinds vorige week zondag vermist. Afgelopen vrijdag meldde de politie op haar website dat hij op de dag van zijn verdwijning 's middags in Deventer is geweest in de omgeving van de Lebuïnuslaan, waar hij voor het laatst gezien

Nu het onderzoek is afgerond, houdt de politie toch een slag om de arm. Volgens een woordvoerder is de man er 'mogelijk voor het laatst gezien'.

De woordvoerder zegt dat de politie wel zeker weet 'dat de vermiste man uit Apeldoorn is vertrokken richting Deventer', maar dat het niet bekend is of hij in Deventer is aangekomen." Dat wordt onder meer nog onderzocht.

Om helder te krijgen waar de man is gebleven en wat er is gebeurd, worden getuigen opgeroepen zich te melden. De politie heeft op de site een signalement en een foto van de vermiste man geplaatst.