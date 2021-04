Jongemannen meteen na inbraak gepakt, rechter legt werkstraf op

Twee jongemannen uit Almelo (19) en Wierden (18) zijn veroordeeld tot werkstraffen van 200 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk. De twee braken in januari dit jaar, samen met een 17-jarige vriend, in bij een tankstation in Vriezenveen.

De drie inbrekers kwamen niet ver met hun buit. Op weg naar Almelo kwamen ze al politiemensen tegen die op de inbraak afkwamen. Na een korte maar wilde achtervolging werden ze aangehouden.

Gestolen bus

Tegen de politierechter in Almelo vertelden de twee dat ze voorafgaand aan de inbraak een bestelbus hadden meegenomen. De bus was niet op slot geweest en de sleutel had in de bus gelegen. Met de gestolen bus waren ze gedrieën naar het tankstation aan de N36 gegaan waar ze zich met geweld toegang tot verschaften en rookwaar meenamen.

De onverwachtse ontmoeting met de politie had de nodige paniek veroorzaakt en er was maar één gedachte geweest, "weg, weg!" En dat was wat ze geprobeerd hadden met de 18-jarige achter het stuur. Totdat ze met hoge snelheid een andere auto raakten en de achtervolging voorbij was.

Eigen gebruik

Volgens de 19-jarige, die net als zijn 18-jarige maat geen strafblad had, was de bedoeling om de gestolen rookwaar te verkopen. Met de opbrengst wilde hij een paar openstaande verkeersboetes betalen. De 18-jarige zei dat hij een stevige roker was en de sigaretten voor eigen gebruik waren.

De zaak tegen de 17-jarige wordt achter gesloten deuren afgehandeld.