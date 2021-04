Pilot: FC Twente voor 4000 man tegen FC Utrecht, tientallen andere evenementen in Overijssel ook met publiek

Het kabinet heeft een lijst gepubliceerd met locaties waar mensen welkom zijn als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Daarop staan onder meer voorstellingen in theaters, diverse musea en monumenten vermeld die meedoen aan de test. In Overijssel gaat het om 31 evenementen waar 15000 mensen bij welkom zijn. Zo staat de wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht genoteerd als evenement 'topsportwedstrijd'.

Wat ons betreft is dit de eerste aanzet tot volledig bezette tribunes FC Twente

Reactie FC Twente

FC Twente meldt in een eerste reactie dat de club heel blij is met toelating van (beperkt) publiek. "We hebben steeds gezegd dat we er klaar voor zijn. Dat hebben we aan begin van het seizoen ook laten zien", aldus een woordvoerder. "De komende dagen hopen we de verdere informatie met voorwaarden te ontvangen. Wat ons betreft is dit de eerste aanzet tot volledig bezette tribunes."

Per provincie heeft de Rijksoverheid weergegeven hoeveel evenementen per provincie meedoen aan de pilot. (Foto: Rijksoverheid.nl)

Sneltest

In april 2021 zijn er in heel Nederlands evenementen en activiteiten waarbij bezoekers een testbewijs moeten meebrengen. Bezoekers laten zich met een sneltest op corona testen. Is die test negatief? Dan krijgen zij een testbewijs dat zij bij de ingang kunnen laten zien.

In Overijssel staat onder meer Jack's Casino in Zwolle op de lijst. Daar zijn op 17 april 150 mensen welkom. Een week later mogen 840 mensen naar binnen in Holland Casino in Enschede.

Op 10 april is Avonturenpark Hellendoorn geopend voor tweeduizend bezoekers. Op camping Beerze Bulten in Beerze en Kampeerdorp Zabdstuve in Rheeze zijn op 15 april de zwembaden open voor honderd bezoekers.

Ook monumenten kunnen bezocht worden. Bijvoorbeeld op 9 april de Bergkerk in Deventer waar die dag honderd bezoekers welkom zijn. Ook de Grote Kerk in Zwolle is die dag open, net als Kasteel Twickel in Delden.