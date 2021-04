Enschede neemt Mission Marathon over van Hamburg

Er komt alsnog een marathon in Enschede. De stad neemt de NN Mission Marathon over van Hamburg. De wedstrijd wordt op 18 april op een afgesloten parcours op Twente Airport gelopen.

Daar gaan meer dan 70 atleten proberen een plek veilig te stellen op de Olympische Spelen in Tokio. Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge verschijnt ook aan de start. De Keniaan gebruikt NN Mission Marathon om zich voor te bereiden op de Spelen.

Superblij

Frank Thaleiser, race director NN Mission Marathon: "We zijn superblij dat NN Mission Marathon door kan gaan op 18 april in Nederland en we kijken erg uit naar de samenwerking met het team van Enschede Marathon. We zijn dankbaar dat veel organisaties wereldwijd aangeboden hebben om ons te helpen. We hebben veel contact gehad met de organisatie van Hamburg Marathon en de overheden, om zeker te weten dat alles onder controle is. We willen graag de nationale en regionale autoriteiten bedanken voor hun support in dit proces."

Een droom

Sandra Melief, directeur Enschede Marathon, is heel blij met de komst naar Enschede: "Het is echt een droom die werkelijkheid is geworden. De absolute wereldtop op Enschedees grondgebied. Ik ben echt trots! Wij ontvangen de atleten met open armen en met onze Twente gastvrijheid zullen we er alles aan doen om ze zo ontspannen mogelijk een toptijd neer te laten zetten op een vlak en snel parcours."

Trots en vereerd

Ook Niels van den Berg, wethouder sport gemeente Enschede is verheugd: "We zijn ongelooflijk trots en vereerd dat het evenement in Enschede, als sportstad van het Oosten, plaatsvindt. Een prachtig event waarbij de top van de internationale marathonatleten zich ook nog kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat maakt het extra uitdagend!"