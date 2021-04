Clubs blij met terugkeer publiek: "Eerste aanzet tot volledig bezette tribunes"

"We zijn heel blij met de toelating van (beperkt) publiek", zegt een woordvoerder van de Enschedese club. "We hebben steeds gezegd dat we er klaar voor zijn, dat hebben we aan het begin van het seizoen ook laten zien. De komende hopen we verdere informatie te kunnen verstrekken over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het stadion te bezoeken. Wat ons betreft is dit de eerste aanzet tot volledig bezette tribunes."

Volledig veilig organiseren

Algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo is uiteraard ook blij dat de stadions weer opengaan: "Het is positief dat er stappen gemaakt worden. Aan het begin van het seizoen hebben we al bewezen in staat te zijn het wedstrijdbezoek volledig veilig te kunnen organiseren. De Fieldlab-experimenten afgelopen periode hebben dat voor onze branche opnieuw bevestigd."

Heracles verwacht ook supporters in de laatste duels van het seizoen (Foto: Orange Pictures)

Ook publiek in laatste speelrondes

Hij vindt het wel jammer dat Heracles geen thuiswedstrijd speelt tijdens de test, maar heeft goede hoop voor de laatste speelrondes: "Voor onze supporters is het natuurlijk jammer dat de pilot niet samenvalt met een thuiswedstrijd. Maar we zijn er van overtuigd dat we dankzij de pilot ook in de laatste vier speelrondes van dit seizoen publiek mogen verwelkomen. In onze ogen is het daarom een realistisch scenario dat we onze supporters en sponsoren weer mogen ontvangen bij de thuiswedstrijden tegen VVV-Venlo en Feyenoord. Alles bij elkaar vormt het een mooie aanloop naar volledig gevulde stadions volgend seizoen."

Kijken er enorm naar uit

Voorzitter Adriaan Visser sluit zich bij de vorige sprekers aan. "Wij kijken er weer enorm naar uit om met publiek te spelen. Het is heel bizar om in een leeg stadion te zitten. Je hoort nu dingen die eigenlijk bij de mystiek van de voetbal horen. Het publiek kan echt een wedstrijd maken en nu die er niet meer bij zitten maakt het de wedstrijd soms wel minder amusant."

"Het publiek kan echt een wedstrijd maken" (Foto: Orange Pictures)

Deel van hun leven

"Ik denk dat elke voetbalclub hetzelfde zal zeggen als je ze vraagt wat het grootste gemis is geweest van het afgelopen seizoen. De fans, maar in de breedste zin. Mensen die zich heel dichtbij de club begeven, mensen die echt van de club houden en de mensen voor wie de club echt een deel van hun leven is. Zij zullen ons ongetwijfeld missen, maar het is wel degelijk het geval dat wij hen ook missen", sluit de voorzitter af.