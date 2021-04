Waar gaan in Overijssel deze maand de deuren weer even open voor publiek?

Veel attracties en evenementen kunnen vanaf deze maand weer bezoekers ontvangen, meldde het kabinet dinsdag. Het gaat onder meer om sportwedstrijden, casino's, dierentuinen, musea en andere culturele activiteiten. Waar kunnen we vanaf 9 april weer naar toe in Overijssel? Een overzicht.

Om komende maand een bezoek te kunnen brengen aan één van de testlocaties in Overijssel, moeten bezoekers een recent negatief testresultaat laten zien voor de ingang of ze worden bij de ingang getest op het coronavirus.

Mensen die een toegangsbewijs hebben voor een evenement waar beperkt bezoek wordt toegelaten, moeten zich bij een speciale teststraat laten testen op het coronavirus. De testafspraak kan worden gemaakt op een speciale website . De test moet binnen veertig uur voor het evenement worden afgenomen. Dit is gratis.

Monumenten en musea

De Museumvereniging en de Nationale Monumentenorganisatie zijn blij dat er bij wijze van proef weer beperkt bezoekers mogen worden toegelaten de komende weken. Volgens de monumentenorganisatie kunnen de beheerders niet wachten tot het zover is. Op 9, 10 en 11 april mogen ze een aantal negatief geteste bezoekers ontvangen als onderdeel van de pilot die is gestart door de overheid.

9, 10 en 11 april : Academiehuis Grote Kerk Zwolle in Zwolle open voor 100 mensen

9, 10 en 11 april: Bergkerk in Deventer open voor 100 mensen

9, 10 en 11 april: Tuinen Kasteel Twickel in Delden open voor 100 mensen

24 en 25 april Museum De Fundatie in Zwolle open voor 480 mensen

Attractieparken

"Een goede eerste stap waar we graag aan meedoen." Dat zegt directeur Kees Klesman van de Club van Elf over het plan van het kabinet om met toegangstesten het bezoek aan plekken als dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Bij de Club van Elf zijn meerdere grote dagattractiebedrijven en dierentuinen aangesloten. Ook één van de attractieparken in Overijssel mag een dag open.

10 april: Avonturenpark Hellendoorn in Hellendoorn open voor 2000 mensen

Goede ontwikkeling

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers vindt het starten met evenementen waar alleen mensen met een recente negatieve coronatest naar binnen mogen een goede ontwikkeling. Volgens de arts kunnen er veel belangrijke gegevens worden verzameld. "Dit biedt een goede mogelijkheid onder gecontroleerde omstandigheden", aldus Kuipers. Dat kan onder meer op campings in Overijssel.

15 april: camping Beerze Bulten in Beerze: indoor speel- en sporthallen voor 100 mensen

15 april: camping Beerze Bulten in Beerze: zwemparadijs geopend voor 100 mensen

15 april: Kampeerdorp De Zandstuve in Rheeze: zwemparadijs geopend voor 100 mensen

Casino's

Holland Casino doet met zes vestigingen mee aan de proef waarbij bezoekers welkom zijn als ze negatief testen op het coronavirus. Gasten moeten voor de pilots vooraf reserveren voor een bezoek aan het casino.

Holland Casino doet mee aan de proeven om na te gaan of toegangstests een middel zijn om sneller te kunnen heropenen. Alle veertien vestigingen van het bedrijf, waarvan de Nederlandse staat de eigenaar is, zijn sinds de afkondiging van de harde lockdown in december gesloten. Ook andere casino's in Nederland gaan een dag open, bijvoorbeeld in Zwolle.

17 april: Jack's Casino in Zwolle geopend voor 150 mensen

24 april: Holland Casino in Enschede geopend voor 840 mensen

Poppodia en theaters

Poppodia en theaters in verschillende plaatsen in Overijssel gaan meerdere dagen open. De poppodia zijn blij dat later deze maand in coronatijd weer beperkt bezoekers welkom zijn.

Toch tempert de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals de feestvreugde een beetje. Het gaat slechts om een proef, zegt directeur Berend Schans. "Ik merk dat bij de hele culturele sector een enorme honger is om weer open te gaan. Om kunstenaars aan de slag te houden en mensen werk te geven. Maar uiteindelijk is dit om het systeem met sneltesten te testen en niet om weer open te gaan", zegt Schans in een reactie.

19, 20 en 21 april: Wilminktheater Muziekcentrum in Enschede geopend voor voorstelling voor 300 mensen

19, 20 en 21 april: Zwolse theaters in Zwolle geopend voor voorstelling voor 300 mensen

22, 23 en 24 april: Hedon in Zwolle geopend voor voorstelling voor 117 mensen

22, 23 en 24 april: Burgerweeshuis in Deventer open voor voorstelling voor 250 mensen

Betaald voetbal

Het 'evenement' dat in Overijssel de komende maand de meeste bezoekers trekt, is het duel tussen FC Twente en FC Utrecht in De Grolsch Veste in Enschede. Ook de andere Overijsselse eredivisieclubs spelen deze maand weer voor publiek maar Heracles Almelo en PEC Zwolle spelen uitwedstrijden bij respectievelijk FC Emmen en SC Heerenveen. Die clubs zullen dus nog even geduld moeten hebben voor ze een duel voor eigen publiek kunnen spelen, maar de clubs zijn blij dat het weer mag: spelen voor beperkt publiek.