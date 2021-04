Hardenbergse wethouder Jan ten Kate voorgedragen als nieuwe burgemeester van Staphorst

Jan ten Kate, nu nog wethouder in Hardenberg is voorgedragen als burgemeester van Staphorst (Foto: Gemeente Staphorst)

Jan ten Kate (56) is door de gemeenteraad van Staphorst voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ten Kate is nu nog wethouder in de gemeente Hardenberg. Staphorst was op zoek naar een burgemeester na het vertrek van Theo Segers begin 2020. Segers vertrok omdat hij burgemeester werd in de gemeente Molenlanden. Sinds januari 2020 is Gerrit-Jan Kok waarnemend burgemeester in Staphorst.

“We zochten een daadkrachtig bestuurder en een boegbeeld voor alle inwoners. Daarnaast is hij een verbinder die boven de partijen staat. We zochten daarnaast iemand die zich bewust is van de schaalgrootte van de gemeente Staphorst en van de hechte kernen en gemeenschappen” aldus Erik Hattem, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Ik vind het een eer om voorgedragen te zijn als burgemeester van deze karaktervolle gemeente Jan ten Kate

Ten Kate heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Hij is vanaf november 2018 wethouder in Hardenberg. Van 2010 tot 2018 was Ten Kate wethouder en locoburgemeester in de gemeente De Wolden. Daarvoor was hij vier jaar fractievoorzitter van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van De Wolden. Ten Kate: “Ik ben blij met deze voordracht. Ik vind het een eer om voorgedragen te zijn als burgemeester van deze karaktervolle gemeente. Ik hoop, na de beëdiging en zodra corona het toelaat in contact te komen met de inwoners”.

Installatie 28 mei

De voordracht wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit is getekend. De gemeenteraad gaat er vanuit dat Jan ten Kate op 28 mei 2021 als nieuwe burgemeester van Staphorst zal worden geïnstalleerd.