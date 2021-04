Verdubbeling aantal miljoenenwoningen in Zwolle door forse stijging huizenprijzen

Het aantal woningen in Zwolle dat meer dan één miljoen euro waard is, is het afgelopen jaar bijna verdubbeld. Er staan in de provinciehoofdstad nu zo'n 280 miljoenenwoningen. Het is één van de meest opvallende stijgingen in Nederland, schrijft taxatiebedrijf Calcasa in haar jaarverslag.

De groei van het aantal miljoenenwoningen is vooral te merken buiten de Randstad. Zwolle wordt genoemd als grootste stijger (92 procent), net als Tilburg en Eindhoven waar de stijging meer dan 70 procent was. De stijging van het aantal miljoenenwoningen is volgens Calcasa in lijn met de forse prijsstijgingen in meer provinciale steden.

In Zwolle is de stijging vooral in de buurt Brinkhoek, aan de noordkant van de stad, waar het aantal miljoenenwoningen verdubbelde. Ook in de buurten Veldhoek en Katerveer-Engelse Werk is een verdubbeling te zien. Straten met veel miljoenenwoningen zijn Ter Pelkwijkpark en de Kuyerhuislaan.