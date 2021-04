Nieuwe burgemeester over Staphorst: "Fantastisch mooie gemeente"

"Het was reuzespannend", zegt Jan ten Kate, die gisteren hoorde dat hij wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Staphorst. Hij wist dat hij bij de laatste twee zat. "Je weet natuurlijk dat je ergens die avond een telefoontje kan krijgen. Ik was superblij, want je solliciteert niet voor niks in Staphorst." In die 'fantastisch mooie gemeente' wil Ten Kate wel burgemeester worden, reageert hij op zijn uitverkiezing door de vertrouwenscommissie.

"Dit is het gebied waar ik me ook echt thuis voel. Staphorst is een ondernemende gemeente, een gemeente ook echt met karakter, lef en dat past volgens mij bij mij."

Koekange

Ten Kate - geboren en getogen in Koekange, getrouwd en vader van twee kinderen - was van 2010 tot december 2018 wethouder in de gemeente De Wolden en daarna in de gemeente Hardenberg. In de Wolden was hij wethouder namens Gemeentebelangen, in Hardenberg voor de lokale partij Hardenberg op Koers.

Jan ten Kate noemt zichzelf een man van de regio. Boer in Koekange, wethouder in De Wolden en wethouder in Hardenberg. En nu dus burgemeester van de gemeente Staphorst. "Ook een gemeente die net als Hardenberg en De Wolden de Reest als grensrivier heeft. Ik kom hier uit de streek en ik spreek letterlijk de taal van de mensen. Ik denk dat dit een voordeel is. Ik ken Staphorst en ik wil de gemeente nog veel beter leren kennen."

In Hardenberg is met begrip gereageerd op zijn beslissing om die gemeente te verlaten. "Mensen begrijpen het wel, maar aan de andere kant vinden ze het ook wel jammer. Het geldt voor mij ook, want er is nooit een goed moment om te vertrekken, zeker niet midden in een raadsperiode. Er komen soms kansen voorbij die je niet kan laten lopen."

Corona

Ten Kate komt middenin coronatijd binnen in een gemeente. In een gemeente bovendien waar rond corona en de manier waarop mensen er mee omgaan nog wel eens wat te doen is. De Staphorsters zien het liefst dat de kerken vol zijn, ondanks de aanwezigheid van het virus. Jongeren gingen de straat op. "Ik ken het verhaal", zegt Ten Kate daarover. "Maar ik vind nog niet dat ik nu al moet zeggen hoe het in Staphorst zou moeten. Gerrit Jan Kok is daar nu nog de waarnemend burgemeester. Ik vind het heel moeilijk om daar nu al overheen te gaan. Ik hoop dat we zo snel mogelijk van het hele verhaal corona af zijn, of in ieder geval elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten."

Wat voor burgemeester wordt Jan ten Kate? "Ik denk dat ik een dienend bestuurder ben. Ik kom niet met hele grote agenda's naar Staphorst toe, maar ik ga kijken wat de agenda van Staphorst is en daar wil ik mij echt voor inzetten."

Geen agenda

Ten Kate is geen lid van een landelijke politieke partij. "Een van de criteria was onafhankelijkheid. Dat ben ik", aldus Ten Kate. De nieuwe burgemeester gaat naar eigen zeggen niet met een enorme agenda naar de gemeente Staphorst. "Ik wil een dienende burgemeester zijn voor iedereen." Voor het eerst een burgemeester die geen lid is van een landelijke partij. Ten Kate is de eerste burgemeester die weliswaar Nederlands Hervormd gedoopt is, maar die niet regelmatig een kerk bezoekt. "Ik ben geen belijdend lid."

Staphorst heeft altijd burgemeesters gehad die van ChristenUnie-huize waren of lid waren van het CDA. Ooit was er een SGP-burgemeester, Markus Markusse, begin deze eeuw, maar die was interim. De huidige waarnemend burgemeester, Gerrit Jan Kok, is lid van de VVD. Nu dus voor het eerst een burgemeester die partijloos is.

Staphorst had nog nooit een vrouwelijke wethouder of vrouwelijke burgemeester. Wel zijn er momenteel vier vrouwelijke raadsleden, twee van het CDA, eentje namens de ChristenUnie en eentje van de PvdA.

De gemeenteraad van Staphorst, met 17.000 inwoners de kleinste gemeente van Overijssel, telt zeventien zetels. ChristenUnie en SGP hebben elk vijf zetels, het CDA vier, Gemeentebelangen twee en de PvdA één. De SGP is numeriek de grootste, al kwam de ChristenUnie bij de laatste verkiezingen zo goed als langszij.

Theo Segers

Elf mannen en twee vrouwen solliciteerden naar het burgemeestersambt van de gemeente Staphorst. Jan ten Kate is het dus geworden. De nieuwe burgemeester is de opvolger van Theo Segers. Hij nam in januari vorig jaar afscheid van Staphorst om burgemeester van de gemeente Molenlanden te worden. Sindsdien neemt Gerrit Jan Kok (VVD) het burgemeestersambt in Staphorst waar. Kok blijft aan totdat de benoeming van de nieuwe burgemeester een feit is. De installatie staat gepland voor 28 mei.