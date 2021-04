'Publiek Military Boekelo bepaalt in de toekomst zelf welke hindernis op hun scherm te zien is'

"De kijker is de regisseur", stelt projectleider Jan Laarhuis. "Met een smartphone kies je een paard en ruiter die je wilt volgen en de slimme camera's zorgen dat je ze altijd ziet."

360-graden camera

In 2018 is het project gestart met als doel om publiek en jury meer mogelijkheden te bieden tijdens het evenement. "Denk daarbij dus aan videobeelden van paarden die over hindernissen springen, maar ook aan positie- en hartslaginformatie van het paard."

We kunnen real-time zien hoe het paard er aan toe is Jan Laarhuis, projectleider

Om te begrijpen hoe het systeem werkt, legt ontwikkelaar Evert Duipmans het aan de hand van een prototype stapsgewijs uit. "We plaatsen bij elke hindernis een 360-graden camera. Deze camera herkent dankzij kunstmatige intelligentie een combinatie (ruiter en paard, red.) en volgt die dan. De kijker ziet dan op zijn telefoon niet een video in 360-graden, maar een uitgesneden frame met daarin de combinatie die over de hindernis gaat."

Duipmans legt uit hoe het systeem werkt:

Hartslag

Daarnaast rijdt de combinatie met transponders rond. "Zo kunnen we real-time zien waar de combinatie zich bevindt en wat de fysieke gesteldheid van het paard is", vervolgt Laarhuis.

Dat laatste is belangrijk, stelt dierenarts Jan Greve. "Nu is het nog zo dat de jury aan de hand van beelden, of met het eigen oog, een paard bekijkt dat in de race zit. Als het paard een gekke beweging maakt of niet fit genoeg meer oogt, kan besloten worden de combinatie uit de race te halen. Nu kan dat alleen bij zogenaamde 'checkpoints' en zonder hartslaginformatie, maar met deze data kan er veel sneller ingegrepen worden. Voor de gezondheid van de paarden is dat veel beter."

Jury

Voordelen voor de kijkers en paarden maar ook voor de jury dus. Naast dat zij de gezondheid van de paarden beter in de gaten kunnen houden, is straks elke hindernis te zien om de combinaties te beoordelen. "Nu moeten we het doen met zes camera's", stelt Laarhuis. "Maar met dit systeem is elke hindernis te beoordelen. Live, of met opgenomen beelden."

We kunnen de amusementswaarde met dit systeem vergroten Robert Zandstra, voorzitter Military Boekelo

Een jurylid kiest in het systeem een combinatie om te volgen en krijgt vervolgens één voor één alle hindernissen te zien. "Via het systeem kan de combinatie direct beoordeeld worden, waardoor de kijkers ook direct een melding in de app krijgen als er strafpunten zijn uitgedeeld."

Toekomst

Nu draait het systeem nog middels een prototype. Wanneer het volledig is doorontwikkeld en ook volledig ingezet kan worden, is nog niet duidelijk. "We laten met dit prototype zien dat het werkt", vervolgt Laarhuis. "Daarmee hebben we nog lang geen product. We hebben daarin nog een hoop stappen te zetten en we hopen dat er een partij is die geïnteresseerd is om samen met ons het systeem neer te zetten als product."

Als het aan Robert Zandstra ligt, voorzitter van Military Boekelo, wordt het systeem zo snel mogelijk toegepast. "Wij grijpen elke gelegenheid aan om de sport nog beter voor het voetlicht te brengen en dit project is daar een mooi voorbeeld van. We kunnen de amusementswaarde met dit systeem vergroten, maar de informatie is ook geweldig voor de jury en ruiters."