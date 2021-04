Storing in ticketsysteem Avonturenpark Hellendoorn door piek in reserveringen

Het ticketsysteem van Avonturenpark Hellendoorn kampte vanmorgen met een korte storing, doordat er een flinke piek was in het aantal tickets dat werd besteld voor komende zaterdag. Dan mag het park eenmalig open als onderdeel van een grote pilot van de Rijksoverheid. Er zijn tweeduizend kaarten beschikbaar, maar de animo was vanmorgen zo groot dat het systeem het even niet aan kon. "Mensen durven wel te komen, ze zijn er ook echt aan toe."

"Het is fantastisch dat we als eerste attractiepark in Nederland weer open mogen", zegt René Peul woordvoerder van het attractiepark. "Heel bijzonder."

Club van Elf

En er hangt ook wel wat van af, van die eenmalige opening, realiseert Peul zich. "We dragen graag ons steentje bij om ervoor te zorgen dat attractieparken in de meivakantie weer open kunnen", legt hij uit. Want dat is het grote doel van onder meer de Club van Elf, waar meerdere grote dagattractiebedrijven en dierentuinen zijn aangesloten. De deuren moeten zo snel mogelijk weer open, uiteraard binnen de geldende veiligheidsregels vanwege corona.

Dat betekent in Avonturenpark Hellendoorn onder meer dat er anderhalvemetervakken zijn en eenrichtingsverkeer voor de bezoekers. Restaurants en terrassen zijn niet geopend, maar er zijn wel afhaallocaties voor eten en drinken. "Routine is een groot woord", zegt Peul als hij de vraag krijgt of het zaterdag voor Avonturenpark Hellendoorn weer business as usual is. "Maar we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden."

Drieduizend bezoekers

Er wordt zaterdag gewerkt zoals dat ook vorig jaar al gebeurde. Toen waren er zelfs drieduizend bezoekers welkom, duizend meer dan zaterdag het geval is. "Die tweeduizend mensen vind je in het park echt niet terug", aldus Peul. Op echt drukke dagen, voor coronatijd, was er in het park ruimte voor zo'n 7.500 mensen. Zaterdag zal dus aanvoelen als een rustige dag.

Die tweeduizend bezoekers zijn voor het attractiepark ook voldoende om te kunnen draaien, geeft Peul aan. "Maar we gaan er wel van uit dat wij weer snel naar drieduizend bezoekers mogen als we weer open gaan." Daarbij wijst hij op een Fieldlabtest die later deze maand wordt gehouden in de Efteling, waarbij bezoekers aan dat park zich niet aan de coronaregels hoeven te houden. Ook daar zal veel van afhangen voor het aantal mensen dat later dit jaar weer welkom zal zijn in de attractieparken.

Geen besmettingshaarden

Directeur Kees Klesman van de Club van Elf denkt dat het ook zonder toegangstesten mogelijk is om gasten te ontvangen in dierentuinen en attractieparken. "Vorig jaar zijn we open geweest zonder die testen. Toch werden we niet geconfronteerd met haarden van besmettingen met het coronavirus", aldus Klesman. "Het lukte goed om te voldoen aan de coronamaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand."

QR-code

Het enige dat voor Attractiepark Hellendoorn anders zal zijn dan vorig jaar is de speciale CoronaCheck-app die bezoekers moeten downloaden. "Wij moeten de QR-code op die app scannen", legt Peul uit.

Het enige dat Peul en zijn collega's niet in de hand hebben is het weer komende zaterdag. Het wordt duimen voor mooi weer. Los daarvan is het hoe dan ook een mooie dag voor de liefhebbers van attractieparken en de attractieparken zelf. "Mensen durven wel te komen, ze zijn er ook echt aan toe", aldus Peul.