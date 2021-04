Zwolse theaters kan niet wachten om de deuren te openen voor pilot met publiek

Rosa Silva is één van de artiesten die optreedt in Zwolse theaters tijdens de pilot. (Foto: Zwolse theaters)

Cabaretier Ronald Goedemondt, zanger Stef Bos en actrice en zangeres Rosa da Silva staan op het programma als Zwolse theaters van 19 tot en met 21 april de deuren weer opent in het kader van de landelijke pilot met sneltesten. In zowel Theater de Spiegel als Schouwburg Odeon kan publiek op deze dagen een voorstelling bezoeken. Bezoekers met een toegangsticket moeten aan de deur, voor ze naar binnen mogen, een negatieve testuitslag tonen.

Zwolse theaters is een van de podia die deelneemt aan de pilots in april. “We kunnen niet wachten om onze gasten en artiesten te ontvangen. Aan alles dat bijdraagt aan het weer snel weer open kunnen, werken we zorgvuldig mee. We zijn dan ook blij dat we aan deze pilot een bijdrage kunnen leveren", zegt Rob Zuidema, directeur van Zwolse theaters. In Zwolle zijn ook Hedon, Academiehuis Grote Kerk en Museum de Fundatie onderdeel van de pilots.

"Het spannende is natuurlijk of onze bezoekers er ook weer klaar voor zijn, en vooral ook de moeite willen nemen om die test te doen", zegt Zuidema. "We hebben vanmorgen echt wel een vreugdesprong gemaakt en we zijn ook een beetje opgewonden. We hebben natuurlijk in de afgelopen periode wel wat kleinere voorstellingen met minder publiek gegeven, maar dat was allemaal marginaal."

Veel zin

"We kunnen nu weer echt aan de slag en ons werk doen. Daar hebben we allemaal ongelofelijk veel zin in, dus er is weer heel veel energie in huis. En als de test goed verloopt dat kan er binnenkort misschien wel weer wat meer. We zijn er met alle culturele instellingen in Zwolle weer klaar voor om onze gasten weer te ontvangen"

Programma

Cabaretier Ronald Goedemondt staat op dinsdag 20 en woensdag 21 april in Theater de Spiegel, samen met comedytalent Jasper van der Veen, die in 2019 het Leids Cabaret Festival won. Een dag eerder, op maandag 19 april, speelt Stef Bos in Theater de Spiegel. In Schouwburg Odeon staan Rosa da Silva en de dansvoorstelling Engel op het programma.

Tijdens de pilots wordt de haalbaarheid onderzocht van het preventief testen van bezoekers van culturele instellingen. In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland worden de pilots voorbereid. De pilots zijn verspreid over het hele land en worden uitgevoerd in onder meer theaters in de buurt van snelteststraten.

Anderhalve meter blijft norm

Bezoekers moeten ook tijdens deze pilots anderhalve meter afstand van elkaar bewaren en een mondkapje dragen wanneer zij zich verplaatsen in het theater. Voorafgaand aan het bezoek moet een testafspraak gemaakt worden. In Zwolle kan dat in de Covid-snelteststraat aan de Paxtonstraat.

De sneltest is voor bezoekers van de pilots gratis. Daarnaast moet de corona check-app gedownload worden. In deze app is een QR-code zichtbaar die zal worden uitgelezen bij een bezoek aan het theater. Met deze code kan een bezoeker laten zien dat hij of zij een negatieve testuitslag heeft van uiterlijk veertig uur oud. Alle voorstellingen zijn uiterlijk om negen uur 's avonds afgelopen, zodat bezoekers om tien uur thuis kunnen zijn in verband met de avondklok.