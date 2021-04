Stijging aantal gestopte bedrijven, maar ook veel nieuwe bedrijven in Overijssel

Er zijn vorig jaar in Overijssel 6.885 ondernemingen gestopt. Het gaat om ondernemingen die failliet zijn verklaard en bedrijven waarvan de eigenaar zelf de stekker eruit heeft getrokken. Tegelijkertijd is het totaal aantal bedrijven in Overijssel juist gestegen in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal van 6.885 ondernemingen dat is gestopt, is bijna 25 procent hoger dan het aantal bedrijven dat in 2019 is gestopt. In Noord Overijssel ging het om 2235 ondernemingen, in Zuidwest-Overijssel om 945 en in Twente om 3705 bedrijven. Volgens het CBS gaat het vooral om kleine bedrijven waar slechts één persoon werkt.

Nieuwe bedrijven

Aan de andere kant is het totaal aantal bedrijven dus gegroeid, wat betekent dat er meer bedrijven zijn geopend dan gesloten. In Overijssel is er een stijging van 4,1 procent: er zijn bijna 200.000 bedrijfsvestigingen in onze provincie. Van de nieuw geopende bedrijven is een groot deel webshops en post- en koeriersbedrijven.