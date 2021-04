Eigenaar zonnestudio in Enschede baalt dat hij dicht moet blijven: "Het is hier veilig"

De branchevereniging van zonnestudio's, Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), vocht de sluiting aan bij de rechtbank in Den Haag. Maar de rechter bepaalde dat het niet onrechtmatig is dat bijvoorbeeld kappers wel weer open mogen, maar zonnestudio's niet.

'Het is hier veilig'

Dat gaat er bij Engin Isgüzar, eigenaar van zonnestudio MegaSun in Enschede, niet in. "Het kan hier zeker veilig. Alles wordt gedesinfecteerd, we hebben een goed ventilatiesysteem en iedereen zit in een eigen cabine, dus je komt niet in contact met andere mensen."

Het steekt hem dat het in de supermarkten soms zwart ziet van de mensen. "Ik heb hier een zaak van 300 vierkante meter. Dan ligt het besmettingsgevaar toch niet bij een zonnestudio waar je op afspraak per uur drie of vier mensen laat zonnen?"

Het is stil in de zonnestudio in Enschede:

Financieel in zwaar weer

Isgüzar nam afgelopen najaar de zaak in het centrum van Enschede over. "Doordat ik starter ben, kom ik voor geen enkele financiële regeling in aanmerking. Ik heb veel facturen die ik nog moet betalen, zoals huurachterstanden. Het moment is nu echt gekomen dat ik financieel m'n prioriteiten moet stellen."

"Ik vind het jammer dat niet iedereen zich verenigt en gewoon de zaak open doet. Iedereen is een beetje bang voor de boetes, dat schrikt af." Zelf houdt hij de deuren echter ook gesloten. "Ja, ik ben ook bang voor de boetes. Stel dat we een boete krijgen, dan lopen we nog meer achter de feiten aan."