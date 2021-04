Schaatser Sebas Diniz tekent bij ploeg van Gerard Kemkers

Diniz komt over van Sprint Team Oost. Namens die ploeg plaatste de Tukker zich in de voorbije jaren onder meer voor de NK afstanden. Daarnaast nam hij ook deel aan de Jeugd Olympische Winterspelen en de NK’s voor junioren.

TalentNED

TalentNED is een initiatief van investeringsmaatschappij Infestos uit Enschede en focust zich op duurzame talentontwikkeling van jonge Nederlandse sporters. Naast Diniz hebben ook Lars Woelders (19, Gramsbergen), en Jade Groenewoud (17, Hengelo) hun jawoord gegeven aan TalentNED. "We zijn erg verheugd met de komst van deze nieuwe talenten en kijken er naar uit om hen te helpen in hun ontwikkeling", laat Kemkers weten in een eerste reactie.

Groep met potentie

Hoofdcoach Robin Derks is eveneens content met het aantrekken van de nieuwe namen. "We hebben wederom een sterke groep schaatsers weten samen te stellen, die elkaar ook goed aanvullen. Hoewel schaatsen een individuele sport is, heb je elkaar gewoon heel hard nodig. Met deze groep kunnen we de nieuwe talenten, evenals de huidige groep schaatsers de kans geven om hun potentie waar te maken", aldus Derks.