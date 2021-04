Kabinet wil winkels en terrassen weer openen: "Kan wel janken"

"Ik kan wel janken", reageert Pim Naafs van eetcafé 't Raedthuys in Losser op het nieuws dat het kabinet aan een plan werkt om terrassen vanaf 21 april te openen. De café-eigenaar is dolblij en heeft al de eerste telefoontjes gepleegd voor de opening. "We moeten aan de bak, je start praktisch gezien een nieuw bedrijf."

Ook wil het kabinet dat winkels vanaf die datum de deuren weer openen en zou de avondklok geschrapt kunnen worden. Het plan ligt nu bij deskundigen van het Outbreak Management Team en wordt zondag besproken in het Catshuis

Blij maken met dode mus

Als de plannen worden goedgekeurd, zouden de versoepelingen in de persconferentie van komende dinsdag worden aangekondigd. Naafs heeft goede hoop dat het doorgaat. "De plannen lekken altijd uit en vaak klopt het. Ze kunnen het ons niet aandoen om het niet door te laten gaan."

Eigenaar Herman Poorthuis van Grand Café Smit in Losser is iets minder enthousiast. "We moeten eerst nog het OMT afwachten, maar ik hoop van wel. We kunnen niet wachten om weer gasten te ontvangen, maar ben er bang voor dat ze ons weer blij maken met een dode mus."

Aan de slag

Naafs wacht de persconferentie niet af en is al druk aan de slag gegaan. "Ik heb de eerste telefoontjes al gepleegd, er komt namelijk nog heel wat bij kijken voor de opening. Ik moet weer personeel aannemen, want iedereen is elders aan het werk. Ook moet ik de voorraden weer op orde krijgen."

De eigenaar vervolgt: "Ik had de hele tijd in mijn hoofd dat we 1 mei weer open mogen, maar dat is nu eerder. Elke dag telt mee, elke dag is een cadeautje. Ik ben er zo blij mee!"

Burgemeester blij

Ook burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland is blij met het nieuws. Hij sluit zich aan bij andere burgemeesters die afgelopen weekend al pleitten voor opening van terrassen. "Ik ben altijd voorstander geweest van versoepelingen of aanpassingen van coronaregels als hiermee een betere regulering van de drukte mogelijk is. Ik pleit dan ook voor een opening van de terrassen in de horeca."