Gemeente Borne blijft erbij: geen extra noodlokalen bij basisschool De Vonder

De Bornse ouders laten het er niet bij zitten. Deze week stuurden ze een brandbrief naar de gemeenteraad van Borne, ze zijn een petitie gestart en willen dat de gemeente en de stichting Brigantijn, waar basisschool De Vonder onder valt, het besluit terugdraaien.

"Buiten de wijk"

"Het grootste bezwaar is dat de school buiten de wijk ligt", zegt Marc Nijhuis namens de Bornse ouders. "De kinderen moeten een eind verder fietsen en hebben veel minder aanraking met de medeleerlingen van De Vonder. Hier worden op school allerlei zaken samen gedaan met oudere en jongere leerlingen. Die binding zal helemaal wegvallen."

Daarnaast maken de ouders zich zorgen over de verkeersveiligheid. Vier groepen - ruim honderd leerlingen - moeten straks dagelijks de drukke N743 oversteken om vanuit de Bornsche Maten bij basisschool De Wheele te komen. "Wij hebben bewust gekozen voor een school in deze wijk voor onze kinderen. Hier hebben ze alle voorzieningen zoals een bibliotheek en een gymzaal in de school. Dat wordt ons nu zonder overleg afgenomen."

Wethouder: "Even aanpassen"

"Ik snap dat het voor ouders even slikken is", reageert de Bornse wethouder Arno Spekschoor. "Het wordt even aanpassen. Daar hebben we alle begrip voor. Maar wij vinden dit verantwoord. We gaan met maatschappelijk geld om en wij hebben klaslokalen beschikbaar die we kunnen aanbieden. Daarmee is wat ons betreft de gemeentelijke taak volbracht."

Tekst gaat verder onder de foto

In gebouw De Wensinkhof, waar basisschool De Wheele is gehuisvest, worden vier klassen van De Vonder ondergebracht (Foto: RTV Oost)

Bestuursvoorzitter Ralf Dwars van stichting Brigantijn kan zich de reacties van de ouders wel voorstellen. "Wij willen ook het liefst alle kinderen binnen de school in de wijk opvangen. Als onderwijsorganisatie zijn wij echter afhankelijk van hoeveel geld wij vanuit de gemeente krijgen om nieuw te bouwen. Het onderwijssysteem zit dusdanig in elkaar dat we dat niet zelf mogen bekostigen maar afhankelijk zijn van de gemeente."

De ouders vinden dat er vooral naar het financiële plaatje gekeken wordt. Ze betwijfelen of deze oplossing goedkoper is dan een paar noodlokalen bij de huidige school plaatsen. De Vonder heeft al enkele jaren noodlokalen voor bovenbouw aan de Goudbes, maar ook die lokalen zijn niet toereikend voor het toenemend aantal kinderen in de nieuwbouwwijk.

Tekst gaat verder onder de video

"Bij basisschool De Wheele moet de school eerst verbouwd worden voordat onze kinderen erin kunnen", vertelt Marc Nijhuis. "Een theaterruimte, opslagruimte en een hal worden opgeofferd. Wat kost dat allemaal? Daarnaast kost meerdere jaren de verkeersveiligheid regelen bij de gevaarlijke oversteek ook een boel geld."

Noodlokalen plaatsen bij de huidige school midden in de wijk, of extra units plaatsen bij de schoollocatie aan de Goudbes is volgens de ouders een betere oplossing. "Voor minder dan een ton heb je voor twee jaar vier noodlokalen", rekent Nijhuis voor. "En dat terwijl er door de gemeente bedragen worden geroepen van drie tot vier ton, maar dat kan dus veel goedkoper."

Tekst gaat verder onder de foto

De tijdelijke units van basisschool De Vonder aan de Goudbes in Borne (Foto: RTV Oost)

"Tijdelijke units hebben wij ook zeker nagestreefd en daar hebben we ook de nodige gesprekken over gevoerd met de gemeente", vertelt Ralf Dwars van Brigantijn. "We zijn al in een vroeg stadium in overleg geweest met de gemeente om te voorkomen dat er überhaupt noodlokalen aan de Goudbes zouden komen. Toen die er stonden hebben we gezegd dat er direct doorgeschakeld moest worden naar nieuwbouw. Dat is helaas niet gelukt want we kregen het binnen de gemeente niet voor elkaar."

Wethouder Spekschoor ziet niets in de tijdelijke noodunits. "Wat ons betreft komen die er niet. Als er voldoende ruimte is op een andere schoollocatie voldoen wij aan onze wettelijke plicht. We bespreken nu met Brigantijn hoe we dat onderwijskundig en verkeerstechnisch goed vorm kunnen geven."

Rapport 2016: "De Vonder te klein"

Al in 2016 verscheen een rapport over de onderwijshuisvesting in Borne. Daarin staat dat De Vonder binnen twee tot drie jaar te klein zou zijn voor het groeiend aantal leerlingen in de Bornsche Maten. Op de vraag of de gemeente te laat heeft geacteerd op de situatie in de nieuwbouwwijk is Ralf Dwars van Brigantijn helder: "Ja, dat hebben ze. Dat weten ze ook. Daar hebben we uitvoerige gesprekken met hen over gehad. Soms zijn de omstandigheden dermate binnen een gemeente waardoor het wel of niet lukt. Daar ga ik als bestuurder van een onderwijsorganisatie niet over, maar het is wel iets waarmee ik geconfronteerd wordt."

"Het is toen niet blijven liggen", zegt wethouder Spekschoor. "De ontwikkelingen gingen in zo'n razend tempo. De Bornsche Maten groeit als kool, dan moet je daar voor het onderwijs iets kunnen bieden wat niet alleen voor nu, maar voor langere tijd perspectief biedt."

"De vierde fase van de wijk komt er nu aan", vervolgt Spekschoor. "Dat is deelgebied De Horsten, daar wordt de nieuwe school gebouwd. We bieden daarmee iets wat toekomstbestendig is. Het streven is dat die school in augustus 2023 klaar is. Daar is alles op gericht en we werken daar met man en macht aan. Dan is het nu helaas een paar jaar overbruggen en door de zure appel heen bijten."

Tekst gaat verder onder de foto

Teleurgestelde ouders hopen dat het besluit wordt teruggedraaid (Foto: RTV Oost)

Ruim zeventig ouders deden gisteravond ook bij de schoolleiding hun beklag tijdens een ingelaste online informatieavond. "De eindconclusie van de informatieavond is dat er vanuit de ouders geen enkele animo is om de kinderen op een andere locatie onder te brengen", vertelt Marc Nijhuis na afloop van de infoavond. "Het werd vooral afgeschoven op de gemeente die dit besluit heeft genomen."

De ouders hebben hun pijlen nu gericht op de gemeenteraadsleden. "We gaan ervoor totdat we tot een oplossing komen waarin iedereen zich kan vinden", besluit Nijhuis.