De rietopbrengst in de Kop van Overijssel daalt al jaren, riettelers willen weten waarom

"Kijk, hier is het riet veel ijler. Je kijkt er zo doorheen", wijst Wout van de Belt. "Daar verderop is het wel hoger en dichter, daar is het ook nog wat natter. Misschien dat dat scheelt. We weten het nu gewoon niet. Misschien is er niks aan te doen en moeten we ons daarbij neerleggen. Maar dan moeten we dat wel goed onderzocht hebben."

Rietteler Wout van de Belt (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Drukste weken

Het zijn de drukste weken van het jaar voor de riettelers in de Kop van Overijssel. Tot 15 april mogen ze het riet nog maaien, daarna begint het broedseizoen en moeten de rietvelden met rust gelaten worden. Wout heeft een aantal eigen rietpercelen en maait ook op grond van Natuurmonumenten.

Wout ziet hier de opbrengst elk jaar dalen (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

De ervaren rietteler is niet de enige die de terugloop signaleert: "In de Weerribben is het nog erger, hoor ik van collega's daar. Ook in Nieuwkoop hebben ze dit probleem. Er zijn al riettelers die alles platmaaien en op een hoop schuiven en de brand erin steken, die verkopen het niet meer als product."

Niet alleen voor subsidie

Eeuwenlang was het maaien van het riet alleen gericht op de opbrengst: dakbedekking. Nu speelt ook natuurbeheer een grote rol. Door te maaien blijven de Weerribben-Wieden open en nat, en is er een unieke flora en fauna. Rietmaaiers krijgen dan ook subsidie voor het maaien.

Het gemaaide riet moet eerst goed drogen (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Maar Wout wil niet volledig afhankelijk zijn van subsidies. "Als er een andere regering komt kan het zo ineens afgelopen zijn. Het zit in ons bloed om dit zo te doen en het hoort hier op de daken thuis. We zijn natuurbeheerders, maar ook telers. We willen een topnatuur, een topproduct en ook nog een topopbrengst."

Arbeidsintensief

Het riet uit Weerribben-Wieden is volgens de kenners van uitstekende kwaliteit. Om het geschikt te maken als dakbedekking moet daar direct bij het maaien al rekening mee worden gehouden. Het gemaaide riet moet eerst goed drogen, dan wordt het onkruid eruit gekamd en daarna wordt het samengebonden in grote bundels.

Wij willen een topnatuur, een topproduct en ook nog een topopbrengst Wout van de Belt, rietteler

Het is zwaar werk dat Wout al zijn hele leven doet, en ook wil behouden voor de toekomst. Hij ziet dat veel collega's wat gelaten reageren op de al jaren dalende opbrengst: "Zo van, 'het is niet aans, 't zal onze tied wel uutduurn.' Maar ik kan zo niet denken, ik wil niet dat het zo stopt. Als we er wat tegen kunnen doen dan moeten we dat ook doen."

Wout wil graag onderzoek naar de oorzaak van de dalende rietopbrengst (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Meten is weten

Wout probeert nu collega's, de natuurbeheerders en andere organisaties, mee te krijgen om gedegen onderzoek te doen naar de rietopbrengst. Het waterschap en LTO hebben genoeg feiten en cijfers over het gebied, de waterkwaliteit en de opbrengst per locatie. Maar de kennis om die gegevens te combineren en zo een mogelijk oorzaak te achterhalen ontbreekt.

Wout neemt zelf alvast een voorschotje op het onderzoek. Hij gaat op heel kleine schaal experimenteren met bemesting van riet. Zijn vermoeden is dat het water in de Wieden nu zó schoon is geworden, dat het riet mogelijk bepaalde voedingsstoffen mist. Maar ook het veranderende klimaat kan volgens hem een rol spelen. "Ik zou het heel graag willen weten."