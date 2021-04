Burgemeester Snijders: "Zou mooi zijn ook afscheid te nemen van de avondklok"

De burgemeester en voorzitter klonk opgewekt, gisteravond na afloop van de tweewekelijkse vergadering met de elf burgemeesters uit zijn regio. Volgens hem is er in het landelijke Veiligheidsberaad gesproken over de versoepelingen en dat gebeurde ook in de regio IJsselland.

"Samenleving is er aan toe"

"We moeten natuurlijk wachten op de persconferentie volgende week dinsdag, want de beslissing is uiteindelijk aan het kabinet. Maar als we op een verantwoorde manier vrijheid terug kunnen krijgen, dan is dat goed. We merken dat de samenleving daar ook wel aan toe is, maar het moet nog steeds wel veilig kunnen gebeuren."

Peter Snijders denkt dat de versoepeling van een aantal coronamaatregelen mogelijk is, omdat sectoren kunnen helpen. "De horeca bijvoorbeeld, denk ik, kan ons helpen om op een verantwoorde manier in ieder geval buiten een deel van onze vrijheid terug te krijgen."

Deze tafels staan in de vorm van een vraagteken, want horecaondernemers willen perspectief (Foto: RTV Oost)

"Hard nodig om iets te doen"

In het kabinet en het OMT wordt gesproken over het openen van terrassen vanaf 21 april. Of de versoepeling door gaat, hangt helemaal af van de actuele besmettingscijfers.

Snijders: "Het is hard nodig om iets te doen, we komen intussen ook wel in een andere fase. Het weer zal veranderen, dus we moeten kijken naar het hele pakket." Of de maatregelen ook echt versoepeld worden, daarvoor moeten we de persconferentie van dinsdag afwachten.