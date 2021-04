Relatief veel stalbranden in Overijssel afgelopen jaren

In Overijssel brak de afgelopen negen jaar 51 keer brand uit in een veestal. Alleen in Noord-Brabant moest de brandweer vaker uitrukken voor een stalbrand, in totaal 72 keer. In onze provincie sloeg in de gemeente Hof van Twente (7) en Hardenberg (6) het noodlot het vaakst toe.

De cijfers komen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die concludeerde een paar weken geleden op basis van die cijfers dat er door de overheid en boeren meer gedaan moet worden om stalbranden te voorkomen. Het aantal dieren dat overlijdt bij een stalbrand neemt namelijk al jaren toe.

Ook Overijssel kende de laatste jaren grote stalbranden, bijvoorbeeld in Bentelo vorig jaar waar 31.000 kippen om het leven kwamen. Of in Agelo in 2017, waar een brand het leven eiste van 5.500 varkens.

Cijfers

Van 2012 tot 2020 braken er in Nederland in totaal 328 stalbranden uit. In Noord-Brabant de meeste (72), gevolgd door Overijssel (51) en Gelderland (50). Kanttekening daarbij is dat in die provincies ook relatief veel boerderijen zijn gevestigd.

Net als in de rest van het land neemt ook het aantal branden in veestallen in onze provincie de laatste jaren toe; in 2012 werden er in onze provincie twee branden genoteerd, in 2020 waren dat er acht.

In Hof van Twente (7) en Hardenberg (6) kwamen de meeste stalbranden voor. In Enschede, Hengelo, Borne, Oldenzaal, Almelo, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Zwolle en Kampen hoefde de brandweer nooit uit te rukken voor een stalbrand.

Bekijk hieronder hoeveel stalbranden er in jouw gemeente plaatsvonden

Brandveiligheid

Boeren gaven eerder al aan wel meer te willen doen aan de brandveiligheid in hun stallen, maar dat het geld er simpelweg niet voor is. "Sommige oplossingen kosten veel meer dan door een veehouder is op te brengen," aldus bestuurder Jeannette van de Ven van LTO Nederland.

Mede daarom riep BoerBurgerBeweging (BBB) de overheid op om meer geld uit te trekken voor boeren om ze te helpen met het brandveiliger maken van hun stallen. "Want als de overheid het niet als prioriteit gaat zien, komen we niet verder", schrijft de partij op haar site.

Ook wil BBB dat organisaties als Wakker Dier en de Dierenbescherming jaarlijks een deel van hun subsidies afstaan aan veehouders. Volgens de partij krijgen de organisaties miljoenen van bijvoorbeeld de Postcodeloterij. "Het zou ze sieren om niet alleen moord en brand te schreeuwen, maar de daad bij het woord te voegen."