Fouten op lijst proefevenementen: poppodium Metropool wordt vergeten

Het kabinet meldde gisteren dat veel attracties en evenementen vanaf deze maand weer bezoekers mogen ontvangen. Een lijst van de coronatestevenementen werd gepubliceerd, maar daar bleken nogal wat foutjes in te zitten. Zo werd poppodium Metropool in Enschede en Hengelo vergeten.

Vanaf 9 april zijn er tientallen testevenementen in onze provincie. Bezoekers moeten een negatief testresultaat laten zien of worden ter plekke getest op het virus. De testen moeten overigens bij een speciale teststraat worden afgenomen, dit is gratis.

Lijst

De lijst zorgt alleen voor wat commotie. Zo werden toeristische locaties in Noord-Brabant overvallen door het nieuws, omdat ze niks met de proeven te maken hebben. Een paar plekken hadden dus niet op de lijst moeten staan, andere zijn juist vergeten.

Zo ook twee poppodia in onze provincie: het gaat om zes evenementen op 22, 23 en 24 april bij Metropool in Enschede en Hengelo. Het ministerie van Economische Zaken erkent dat de lijst niet helemaal correct was. "We hebben brancheverenigingen gevraagd locaties aan te leveren en daar hebben we op vertrouwd. We hebben niet alle locaties zelf gecontroleerd. We herstellen dat zo snel mogelijk", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Inmiddels staan de testevents op de lijst. Als je bij één van de evenementen in Enschede of Hengelo wil zijn, moet je trouwens snel zijn: 5 van de 6 avonden zijn al uitverkocht.