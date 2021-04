Positieve reacties op plannen voor voormalige Hudson's Bay in Zwolle: "Historische vergissing wordt rechtgezet"

Vriend en vijand zijn het erover eens, beroerder dan de lompe betonnen blokkendoos die er nu staat, kan het niet worden. Het Handelshuys wordt totaal anders dan wat er nu staat. Het historische stratenpatroon wordt weer hersteld en de nieuwbouw wordt ook een stuk hoger dan de gebouwen die worden gesloopt, zo'n vijfendertig meter in plaats van zeventien meter van het huidige bouwblok.

"Zo snel mogelijk plat"

Jan Regterschot van projectontwikkelaar Junco was aangenaam verrast door de vele positieve reacties op de plannen. "We krijgen heel veel complimenten, mensen willen dat we zo snel mogelijk het pand platgooien en met de bouw beginnen. De bouw van V&D in de jaren zeventig op deze plek ziet iedereen nu wel als een historische vergissing."

'Historische vergissing': Vroom & Dreesman in Zwolle (Foto: archief Junco)

Toch waren de reacties op social media in eerste instantie niet zo enthousiast, zag Regterschot. "Mensen schrokken van de hoogte, vonden dat we wilden concurreren met de Peperbus, die is trouwens ruim twee keer zo hoog. Maar als je dan uitlegt waarom voor deze hoogte is gekozen en hoe het wordt ingepast, dan begrijpt iedereen dat. Tot mijn verrassing is er geen enkele vraag meer over gekomen."

Afwisselende skyline

Bij een stad horen juist hoogteverschillen, vindt Regterschot. "Tot 1965 stond op de plek van V&D de St. Michaëlskerk. Ik kan me nog herinneren dat die gesloopt werd, dat is nu bijna niet voor te stellen. Bij een historische stad horen die herkenningspunten, daar moet je niet alles op dezelfde hoogte bouwen."

De St. Michaelskerk most in 1965 wijken voor de stadsvernieuwing (Foto: archief Junco)

Het Handelshuys wordt ook niet in z'n geheel zo hoog, benadrukt Regterschot. "Op straatniveau zijn de gevels even hoog als die van de panden eromheen. Daarna gaat het getrapt omhoog, dat ziet er vriendelijker uit en dat levert veel ruimte op voor groene terrassen en balkons."

"We houden daarbij ook volop rekening met de stand van de zon. Het Vliegerplein wordt straks een echt horecaplein, daar komt dan zelfs meer zon dan nu, ondanks de hogere bebouwing."

Impressie van het Handelshuys aan de kant van het Vliegerplein (Foto: projectontwikkelaar Junco)

Mix van functies

De projectontwikkelaar moet ook wel de hoogte in om alle gewenste functies te combineren. In het Handelshuys komen onder meer een hotel, horeca, een supermarkt, een fietsenstalling en zo'n 130 tot 140 appartementen. De grond in de binnenstad is duur en de sloop van de oudbouw ook, dus dat geld moet wel worden terugverdiend.

Met de gemeente is afgesproken dat er niet alleen dure appartementen mogen komen, het moet een mix worden van dertig procent in de laagste prijsklasse, veertig procent in het middensegment en dertig procent duurdere appartementen.

"Geen Ufo meer"

Het Handelshuys wordt ook niet één massief bouwblok zoals de V&D. Er komen drie losse panden met straatjes daartussen, vertelt Regterschot: "Als je kijkt op oude kaarten dan is het V&D gebouw er echt als een soort Ufo, boem, opgesmeten; alle oude structuren van straatjes en steegjes zijn daar doorbroken. Door de nieuwbouw over drie panden te verdelen herstellen we die structuur weer."

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt en gaan daarna de inspraakprocedures in. Voor Regterschot is het project pas echt geslaagd als het Handelshuys er staat én de stad er blij mee is: "Ik hoop dat iedereen uiteindelijk zegt: 'Ja, de stad is gerepareerd, die historische vergissing is uitgegomd'. Dat willen we graag bereiken."