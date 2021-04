Nieuw coronadashboard voor grensregio: "Duitse cijfers benadrukken ernst in Overijssel"

Hoe hoog zijn de besmettingscijfers vlak over de grens in Duitsland en zijn de cijfers echt zoveel lager dan in Overijssel? Antwoord op die en andere vragen is vanaf vandaag te raadplegen in een speciaal coronadashboard voor de grensregio. Het dashboard moet inwoners van de Overijsselse grensregio beter bewust maken van de coronasituatie vlak bij hen over de grens.

Wie de kaart van het nieuwe coronadashboard bekijkt, ziet dat de Duitse grensregio rondom Nordhorn lichtgekleurd is. Vlak over de grens in Tubbergen kleurt de kaart echter donkerrood. Het sterke verschil in kleur laat zien dat de besmettingscijfers in Tubbergen zes keer zo hoog zijn als in de grensregio rondom Nordhorn.

Cijfers moeilijk vergelijkbaar

Tot nu toe waren de besmettingscijfers van Nederland en Duitsland lastig met elkaar te vergelijken, omdat er vaak verschillende meetmethoden werden gebruikt. De provincie Overijssel ontwikkelde daarom dit coronadashboard. "We zagen verschillende cijfers die niet met elkaar matchten", zegt een woordvoerder van de provincie Overijssel.

De coronacijfers aan weerszijden van de grens zijn nu wel met elkaar te staven, doordat het aantal besmettingen in dezelfde verhoudingen wordt aangegeven (per 100.000 inwoners en per 7 dagen).

Voor Overijssel kunnen de coronacijfers van alle Twentse gemeenten en die van de gemeente Ommen en Hardenberg nu vergeleken worden met die van Duitse grensregio's als Grafschaft Bentheim, Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland en Kreis Borken.

Goede informatie is belangrijk Provincie Overijssel

'Waardevolle toevoeging'

Voor Overijsselaars die in de grensregio wonen is het nieuwe dashboard een waardevolle toevoeging, stelt de provincie Overijssel. "Goede informatie is belangrijk. Het dashboard benadrukt ook het belang dat we ons nog beter aan de maatregelen moeten houden, want je ziet dat de besmettingscijfers in Duitsland echt lager zijn dan hier."

Duitsland heeft sinds dinsdag de regels aangescherpt, waardoor even snel tanken over de grens of boodschappen doen niet meer zo vanzelfsprekend is. "Natuurlijk zijn de nieuwe maatregelen erg vervelend. Juist omdat we zo graag met onze Duitse buren samenwerken", zegt Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. "Ik roep daarom iedereen écht op om zich als goede Nachbarn aan alle maatregelen te houden. Want alleen zo krijgen we weer zicht op vrij grensverkeer."

Het nieuwe coronadashboard is via deze link te raadplegen.