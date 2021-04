Ron Jans pijnigde met PEC ooit FC Twente, Go Ahead en Gorter op recordjacht

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – FC Twente

FC Twente won dit seizoen de thuiswedstrijd tegen PEC met 5-1, maar die zege in oktober vorig jaar was meteen de laatste thuisoverwinning voor de Enschedese ploeg.

PEC Zwolle én FC Twente haalden in 2021 evenveel punten: dertien. Een magere score als je bedenkt dat alleen hekkensluiter ADO Den Haag er minder haalde.

PEC verliest niet vaak in eigen huis van FC Twente, deze eeuw nog maar twee keer in competitieverband. Zowel in januari 2017 als in november 2014 werd het 1-2.

De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in Zwolle is alweer bijna vier jaar geleden. In augustus 2017 won PEC Zwolle met 2-0 door goals van Youness Mokhtar en een penalty van Bram van Polen.

De grootste zege behaalde PEC in 1982: 5-1. De huidige FC Twente-trainer Ron Jans scoorde toen twee keer namens de Zwollenaren. Opvallend in die wedstrijd was de terugkeer van Bert van Geffen in het PEC-doel na twee jaar afwezigheid.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Bij de thuiswedstrijden van Heracles tegen Willem II vallen de laatste jaren veel goals (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Willem II

Heracles wil de reeks van drie ongeslagen thuiswedstrijden voortzetten tegen Willem II en zodoende in de race blijven voor een play off-ticket.

De laaggeklasseerde Tilburgers (15e) pakten in de laatste twee uitwedstrijden knap een punt bij zowel FC Twente als Vitesse.

De laatste twee ontmoetingen in Almelo waren allebei doelpuntrijk in 2019. In april won Willem II in een spektakelstuk met 3-4 en het volgende seizoen in september sloeg Heracles toe met 4-1. Cyriel Dessers (2x), Silvester van de Water en Mauro Júnior tekenden voor de Heracles-goals.

Veel goals vallen er vaker als Willem II op bezoek komt in Almelo. In 1974 schoot Hans Polko met twee goals de Almeloërs naar de grootste zege, destijds in de Eerste Divisie: 5-1. En de allereerste eredivisie-ontmoeting eindigde in 1962 in 3-3.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

GA Eagles-doelman Jay Gorter kan een 50 jaar oud record evenaren (Foto: Orange Pictures)

De Graafschap – Go Ahead Eagles

De streekderby kent nogal wat uitwassen met supporters in het recente verleden, maar dit keer dus een lege Vijverberg. Beladen is het duel wel, want Go Ahead (5e) heeft maar vijf punten minder dan nummer twee De Graafschap. En die tweede plaats betekent aan het einde van het seizoen rechtstreekse promotie.

Een competitiewedstrijd winnen in Doetinchem is een zeldzaamheid voor Go Ahead. Dat lukte nog maar drie keer, de laatste keer in 2006 toen Melchior Schoenmakers de enige treffer voor zijn rekening nam.

De recente cijfers zien er een stuk rooskleuriger uit voor Go Ahead: tien duels op rij ongeslagen en op vreemde bodem nu al negen keer op rij niet verloren. Met die laatste serie is een clubrecord dichtbij. Als Go Ahead ook bij De Graafschap niet verliest wordt het record uit 1962 geëvenaard.

Doelman Jay Gorter is op weg naar een persoonlijk record. Hij hield dit seizoen al 22 keer de ‘nul’. Als hem dat weer lukt evenaart hij Tonny van Leeuwen (GVAV, 1971) en Piet Schrijvers (FC Twente, 1972) die erin slaagden om in één seizoen 23 keer het doel schoon te houden.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.