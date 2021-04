Eigenaar kledingwinkel Enschede: "Die gasten hadden zwaar geschut"

"We hebben door corona, net als alle andere modezaken natuurlijk, al zo veel te verduren en dan dit er nog eens bij. Daar word je echt niet vrolijk van", zegt Langezaal.

Schadepost aanzienlijk

Volgens de eigenaar van de zaak is op camerabeelden goed te zien hoe de daders te werk zijn gegaan. "Er zijn drie tot vier van die big bags helemaal volgepropt met kleding. We zijn nog aan het inventariseren wat er allemaal weg is, maar de schadepost is aanzienlijk."

En dat is dan alleen nog de kleding. Ook de vernielingen in de winkel leveren een forse schadepost op. De daders vernielden de glazen deur van de winkel en hielden vervolgens met een hefboom het rolluik van de gevel omhoog. "Ze hebben echt grof geweld gebruikt. We dachten dat we het wat betreft de beveiliging toch redelijk goed voor elkaar hadden, maar er moet dus nog een tandje bij."

Bivakmutsen

Volgens Langezaal is nog geprobeerd de daders te achtervolgen, maar is dat niet gelukt. "Ze hadden van die bivakmutsen op, dus echt herkenbaar waren ze niet. Meerdere mensen hebben beelden gemaakt en ik hoop dat de politie daar iets mee kan. Veel mensen werden wakker van het enorme lawaai dat te horen was."

Langezaal kwam tijdens de Enschede avondklokrellen in januari ook al in het nieuws. "We hadden geruchten gehoord dat er plunderingen zouden zijn. Toen hebben we uit voorzorg de winkel dichtgetimmerd. En nu dit...."